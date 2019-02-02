韓國瑜氣球遭惡意P圖 洪孟楷：別為鬥爭失去格局

2019-02-02 22:03 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜選舉期間由支持者打造的人形氣球，近日遭惡意修圖在網路散播，親綠的綠黨桃園市議員王浩宇還在臉書嘲諷，遭質疑散播假新聞後卻以「是不是真的已經不是重點」回應，國民黨發言人洪孟楷晚間批評，別為了鬥爭讓自己失去格局。