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「衝衝衝」怎麼過年？今明加班 初一跑6間廟

2019-02-02 19:18聯合報 記者林河名╱即時報導

春節9天長假今天開始，行政院長蘇貞昌鼓勵國人多到處走走，自己卻在辦公室加班，「春節連假第一天我在加班，明天也是滿滿在辦公室工作」。

外號「衝衝衝」的蘇貞昌，1月14日上任後，強調「簡政便民」，提出不少興革作法；由於立法院新會期2月15日就要開議，他利用假期加班看公文，也可準備春節後馬上登場的立法院施政報告及總質詢。

蘇貞昌鼓勵國人同胞利用假期多到處走走，「但是我大概就只在辦公室加班」。不過，他也在臉書預告，春節初一、初二，會到新北市各地走春拜年祈福，其中，初一將連跑6間廟（板橋接雲寺、慈惠宮；樹林濟安宮、鎮南宮；林口竹林山觀音寺、五股賀聖宮）、初二跑3間廟（新莊慈祐宮、武聖廟；三重力行聖賢宮），「到這幾間廟可以捕獲野生的我唷」。

春節假期第一天，蘇貞昌今天出席「台灣工藝之家協會聯展」開幕。由於夫人詹秀齡喜歡畫畫，還開過畫展，蘇貞昌透露，「我家裡有個藝術家，我沒工作的時候，就是當畫家的助理」，深知藝術家的辛苦，需要投入多少辛勞與堅持。

除了向參展的62位工藝大師致敬，蘇貞昌也向在場藝術家說：「將來，政府會努力布置好舞台，讓精彩的作品被全世界看見」。他已指示文化部責請台灣工藝研究發展中心處理，並協調各縣市政府或有展場空間的相關單位規畫，讓工藝大師的作品隨時展出。

行政院長蘇貞昌上午出席台灣工藝之家協會聯展開幕。記者曾吉松／攝影
行政院長蘇貞昌上午出席台灣工藝之家協會聯展開幕。記者曾吉松／攝影
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蘇貞昌春節
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