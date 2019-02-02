不尊重「以核養綠」公投？蘇貞昌：過去政策錯誤

2019-02-02 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



經濟部日前公布因應公投結果的能源政策檢討，遭國民黨批評罔顧公投民意。行政院長蘇貞昌今天反駁表示，「我們正是因為尊重公投結果，所以每年燃煤減1%都照走」。蘇貞昌更反批，「正因為過去的政策錯誤，才浪費那麼多錢，而且那麼多爭議，到現在核廢料還無處去」。

因應公投結果，經濟部最新評估，今年及明年可做到年減火力發電1%，且能穩定供電，但2021年起無法達標；此外，既有核電廠延役有困難，因此沒有延役可能，核四也不重啟。這項「新能源政策」遭國民黨立院黨團批評「看不到新意」，國民黨主席吳敦義也希望經濟部不要輕易違背公投決定，「這是非常不智的行為」。

蘇貞昌今天出席台灣工藝之家協會聯展開幕，被問到「新能源政策」是否不尊重「以核養綠」公投結果？他表示，「我們正是因為尊重公投結果，所以每年燃煤減1%都照走」。

「但核電的事情，台灣幾十年來走到這裡，核四都已經封存了，核一早已過期了。」蘇貞昌表示，正因為過去的政策錯誤，才浪費那麼多錢，而且那麼多爭議，到現在核廢料還無處去，「而核廢料所在的民意、縣市首長，都激烈反對，所以這是事實的困難」。

蘇貞昌強調，「多少年來，大家的理想走到這裡，並沒有任何不尊重公投結果」，而能源政策在不重啟、不延役核電廠的原則上，一定要努力推動再生能源，讓能源政策向前走。