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要領馬英九福卡看這裡 明起8天35處發送

2019-02-02 12:27聯合報 記者周志豪╱即時報導

後天就是除夕，前總統馬英九自明天小年夜起至大年初六為止，將依循慣例，至西部各縣市...
後天就是除夕，前總統馬英九自明天小年夜起至大年初六為止，將依循慣例，至西部各縣市包含35處宮廟等地走春。馬英九今年還會在走春行程中選出34處，發放親筆揮毫印製的金豬福卡給民眾，為民眾討吉利，預估將繼豬年春聯後，再掀收集熱潮。圖／馬英九辦公室提供
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後天就是除夕，前總統馬英九自明天小年夜起至大年初六為止，將依循慣例，至西部各縣市包含35處宮廟等地走春。馬英九今年還會在走春行程中選出34處，發放親筆揮毫印製的金豬福卡給民眾，為民眾討吉利，預估將繼豬年春聯後，再掀收集熱潮。

馬英九辦公室表示，馬英九豬年福卡正面是由「台灣鯛民」臉書粉絲頁版主廖彥朋所設計的可愛小豬，因今年是農曆「己亥」年，豬背上的紋路還巧妙融入「己亥」2字。福卡背面則有4種款式，分別印有馬前總統所寫的「旺」、「福」、「發」、「財」。

馬辦指出，馬英九金豬福卡明天小年夜就會開始發放，首發將在馬住家附近的興安宮與福興宮，由馬親贈民眾。除夕至初六期間，馬到全國各大廟宇上香祈福時，也將發送福卡，不過每個廟宇都只發一種款式，想要集滿一套4款民眾得多跑幾個地方。

迎接豬年來臨，馬英九明天一早將循例前往台北是興隆市場採買年夜菜，之後就會轉往住家附近興安宮與福興宮參拜祈福。除夕當天上午，馬則會先到新北市湧蓮寺進香，除夕夜則會依循慣例上法鼓山，與蔡英文總統、國民黨主席吳敦義同台撞鐘祈福。

大年初一一早起，馬英九將狂掃台北市重要宮廟，相後前往景美集應廟、行天宮、龍山寺、慈惠堂、奉天宮、慈祐宮參香祈福，其中不少行程也與吳敦義前後接力。

大年初二，馬英九則再睽違1年後，一早就先前往重返苗栗馬家庄扶風堂祭祖。之後就會先後到竹南后厝龍鳳宮、新竹褒忠義民廟、竹北天后宮、桃園景福宮、桃園中壢仁海宮參拜，再到佛光山中壢禪淨中心禮佛，傍晚並出席新住民家庭回娘家餐會。

大年初三起，馬英九再啟動馬拉松寺廟走春，初三先後前往台北市關渡宮、台南市善化慶安宮、佳里金唐殿、西港慶安宮與永康凌霄寶殿參香祈福。初四則到高雄新莊天后宮、高雄道德院、高雄褒忠義民廟，屏東東港東隆宮、高雄大寮山仔頂中保亭廟與林園興濟宮參香祈福。

大年初五，馬英九則會到台中市大湳慈興宮、豐原慈濟宮、嘉義市文財殿、嘉義縣新港奉天宮、雲林 北港朝天宮與大甲鎮瀾宮參香祈福。初六馬英九將會到新北三重義天宮與板橋慈惠宮參香祈福。

馬英九春節相關行程中，除採買年菜、法鼓山撞鐘與佛光山中壢禪淨中心行程不發放福卡外，其餘均會發放一套4款中的1款福卡。發放福卡詳細資訊，可參馬英九臉書。

馬英九發福卡行程圖／馬英九辦公室提供
馬英九發福卡行程圖／馬英九辦公室提供
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馬英九發福卡行程圖／馬英九辦公室提供
馬英九發福卡行程圖／馬英九辦公室提供
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後天就是除夕，前總統馬英九自明天小年夜起至大年初六為止，將依循慣例，至西部各縣市...
後天就是除夕，前總統馬英九自明天小年夜起至大年初六為止，將依循慣例，至西部各縣市包含35處宮廟等地走春。馬英九今年還會在走春行程中選出34處，發放親筆揮毫印製的金豬福卡給民眾，為民眾討吉利，預估將繼豬年春聯後，再掀收集熱潮。圖／馬英九辦公室提供
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