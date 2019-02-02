影／「口譯哥」工作表現？ 高碩泰：高度肯定所有同仁

2019-02-02 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



駐美代表處政治組組長趙怡翔上任近一個月，對於他的工作表現，我國駐美代表高碩泰1日回應媒體表示，所有同仁無論先來後到，不管資深或資淺，他都給予高度肯定。

至於蔡英文總統今年是否可能訪問或過境美國華府，高碩泰說，目前沒有這樣的規畫；他指出，希望有些事情水到渠成，不是一個很戲劇化的作為，這也不符合雙方的交往模式。

有「口譯哥」稱號的趙怡翔出任駐美處政治組長，到任就引發爭議，高碩泰當時並未現身說明，以一紙聲明肯定趙怡翔。高碩泰1日面對媒體請他評論趙怡翔工作表現時，回答並未提及趙怡翔的名字，他強調駐美處是個團隊，所有同仁的表現，他個人都給予高度肯定。

高碩泰與華文媒體記者茶敘時說，派駐到駐美代表處的同仁一切依照相關人事法規，所有人事安排、調度、升遷，都是依照人事法規，經得起任何考驗跟質疑。

對記者詢問外傳趙怡翔可跳過高碩泰向吳釗燮報告，高碩泰回應，駐美處內部運作有既定的架構，目前為止運行的非常順暢，沒有任何窒礙難行之處。

此外，高碩泰表示，希望台美關係達到升級版，一方面要主觀努力，也要衡量客觀環境；希望台美交往具有實質效果，關係穩健、務實。