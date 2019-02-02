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行政院長蘇貞昌出席台灣工藝之家協會聯展開幕

2019-02-02 11:50聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

行政院長蘇貞昌上午出席台灣工藝之家協會聯展開幕，蘇貞昌表示多少年來，大家心中的理想走到這裡，「並沒有任何不尊重公投結果」，而是對於能源政策是在不重啟、不延役核電廠的原則上，努力推動再生能源，讓能源政策向前走。

行政院長蘇貞昌上午出席台灣工藝之家協會聯展開幕，蘇貞昌表示多少年來，大家心中的理...
行政院長蘇貞昌上午出席台灣工藝之家協會聯展開幕，蘇貞昌表示多少年來，大家心中的理想走到這裡，「並沒有任何不尊重公投結果」，而是對於能源政策是在不重啟、不延役核電廠的原則上，努力推動再生能源，讓能源政策向前走。記者曾吉松／攝影
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行政院長蘇貞昌上午出席台灣工藝之家協會聯展開幕，蘇貞昌表示多少年來，大家心中的理...
行政院長蘇貞昌上午出席台灣工藝之家協會聯展開幕，蘇貞昌表示多少年來，大家心中的理想走到這裡，「並沒有任何不尊重公投結果」，而是對於能源政策是在不重啟、不延役核電廠的原則上，努力推動再生能源，讓能源政策向前走。記者曾吉松／攝影
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行政院長蘇貞昌上午出席台灣工藝之家協會聯展開幕，蘇貞昌表示多少年來，大家心中的理想走到這裡，「並沒有任何不尊重公投結果」，而是對於能源政策是在不重啟、不延役核電廠的原則上，努力推動再生能源，讓能源政策向前走。記者曾吉松／攝影
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行政院長蘇貞昌上午出席台灣工藝之家協會聯展開幕，蘇貞昌表示多少年來，大家心中的理想走到這裡，「並沒有任何不尊重公投結果」，而是對於能源政策是在不重啟、不延役核電廠的原則上，努力推動再生能源，讓能源政策向前走。記者曾吉松／攝影
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行政院長蘇貞昌上午出席台灣工藝之家協會聯展開幕，蘇貞昌表示多少年來，大家心中的理想走到這裡，「並沒有任何不尊重公投結果」，而是對於能源政策是在不重啟、不延役核電廠的原則上，努力推動再生能源，讓能源政策向前走。記者曾吉松／攝影
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行政院長蘇貞昌上午出席台灣工藝之家協會聯展開幕，蘇貞昌表示多少年來，大家心中的理想走到這裡，「並沒有任何不尊重公投結果」，而是對於能源政策是在不重啟、不延役核電廠的原則上，努力推動再生能源，讓能源政策向前走。記者曾吉松／攝影
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