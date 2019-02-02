外交部網路宣傳網紅來助攻 觸及率暴增百萬人次

2019-02-02 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



外交部打網路宣傳戰，除了發布各式各樣的內容，為了擴大網路聲量，更找各國網紅合作，借助網紅的網路人氣宣傳台灣，例如和科威特網紅合作推廣宣傳台灣國際參與的影片，經過他介紹後影片瞬間增加百萬觀看人次。

國傳司司長陳銘政表示，新媒體的傳播能力無遠弗屆，也是外交部工作的重點之一，外交部會不時幫員工進行相關訓練，而替外交部在網路出擊的部隊並不是從外面找「兵力」，全部經營都是由外交部內員工負責，這群外交部的網路小編，都在外交部的國際傳播司。

陳銘政說，國傳司除了在網路上發文，也會記錄有在使用該新媒體的名人，讓他們成為「具名的追隨者」，例如政治人物、重要國際媒體、學者、智庫或是非政府組織團體，名單正不斷累積中，目前追蹤外交部帳號的國際名人約有160位；除了國際友人，國傳司也會和網紅合作。

科威特知名網紅阿不都卡苓(Abdul Karim Al-Hendal)去年應邀參訪台灣，他將前往屏東瑪家鄉與霧台鄉參訪原住民部落的影片及貼文上掛Instagram與推特，貼文在一天之內點閱率破百萬，並有4萬多人按讚，留言次數也有多達2千多則。