外交部經營網路戰場 臉書、推特、IG齊發聲

2019-02-02 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



外交部經營「網路戰場」，利用臉書（Facebook）、推特（Twitter）和Instagram積極向國際發聲，每個平台都鎖定不同群族，刊登不同形式的文字或照片，主題從外交聲明、政策說明到外交部平日漏網鏡頭，讓民眾和國際社會能看到外交部的各種面貌。

外交部臉書粉絲專頁在2017年7月21日開張，上線一年半以來已有超過3萬6千人按讚，更有3萬9千人追蹤，內容包括民眾出國旅遊、急難救助、外交常識、國際視野、訪賓新聞及部長消息等。

為了加強新媒體平台運用，外交部在臉書上線一周年的日子推出Instagram專頁，主要分享影像和影音，2018年4月成立推特專頁，強化國際發聲能量，目前推特有2.7萬追隨者，Instagram也有超過7千名粉絲。

為了提供更完整的國人旅外安全服務措施，外交部領事事務局2015年5月22日正式啟用LINE官方帳號。因為提供的服務多元，好友人數持續快速成長，推出第一年加入好友人數約2萬人，隔年成長到75萬人，到去年已經突破百萬好友，約有105萬人加入。

領務局表示，民眾加入好友後，使用者可即時接收最新旅遊警示訊息和旅外安全提醒。外交部表示，領務局LINE帳號作為發送國外旅遊警示的行動平台，協助民眾在出國前或旅外期間，隨時掌握海外安全情勢，因應調整旅行計畫。