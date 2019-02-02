網拍看政治人物氣勢？韓國瑜紅包售價力壓藍營四天王

2019-02-02 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



總統大選將屆，春節春聯與紅包成另類文宣較勁舞台。以網拍行情看，藍營4天王春聯無意外前總統馬英九喊價最高，國內一幅要888元。但去年九合一創造韓流的高雄市長韓國瑜，紅包一個叫價1500元，還宣稱已賣完，大有後來居上之勢。

相對藍營「春聯經濟學」的蓬勃發展，綠營天王今年僅蔡英文總統與行政院長蘇貞昌有發行春聯，但網路拍賣價都僅在每幅數十元「掙扎」，看的出當前藍綠氣勢消長。

淡江大學公行系主任蕭怡靖分析，一個東西的價格一定反映相對的人氣，就好像是職棒球員卡，明星球員的球員卡價格當然高於一般球員，相對於以春聯看所屬政治人物的人氣，當然也是如此，馬英九人氣翻紅，韓國瑜是當紅炸子雞，春聯網拍價高合理。

相對於藍營，蕭怡靖說，民進黨執政表現差，蔡英文總統與蘇貞昌在當前政壇又都較沒人氣，民進黨也沒讓人耳目一新的新興政治人物，春聯價格叫價不高不令人意外。不過蕭怡靖也提醒，相關的觀察，必須考慮樣本影響與網路哄抬問題才能更清楚分析。

東華大學民族發展與社工系教授施正鋒也同意，如同過去馬英九回馬家庄或前總統陳水扁回官田發紅包一樣，所發的物品之所以引起熱潮，當然與相對人當下的行情有關。再對比民進黨聲望跌落谷底，韓國瑜人氣暴漲，春聯拍賣價碼起伏也符合預期。

但施正鋒認為，就像未來事件交易所以市場經濟看政治人物聲望，但不是每個人都會玩期貨，網紅與盤勢一樣也都是可被操作出來。現在的政治人物聲望又起落都快，春聯行情是否能證明相關人是績優股，還是要花點時間觀察。

搜尋4個國人較常使用的拍賣網站，國民黨當前「4個太陽」春聯拍賣情形，馬英九春聯熱銷度一支獨秀，國內每幅已叫價888元新台幣，大陸淘寶網更訂價一幅賣12299元人民幣。還有國內拍賣網站將馬的春聯當贈品，消賣滿1500元才送。

除馬英九外，限量3萬張的吳敦義「福滿諸事吉」春聯每幅僅叫價20元；印製35萬份的新北市前市長朱立倫「諸事大吉」春聯，每幅雖達200元，卻僅1賣家；立委王金平春聯則無人拍賣，但「時來運轉」10元紅包每個還是有300元行情。

不過藍營4天王的春聯與紅包，除馬英九外，全被韓國瑜打趴。韓的豬年春聯，原版每幅叫價300元，簡版（僅恭喜發財4字）每幅更叫價399元。韓的10元紅包，國內每個更有1500元行情，在淘寶網上每個也叫價人民幣270元（約1243元）。

綠營方面，蔡英文總統的春聯，網拍價一幅僅叫到40元，1元紅包則有100元行情。蘇貞昌春聯每幅網拍價也僅有30元。