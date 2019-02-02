任副主席卡朱卡韓？周錫瑋：從黨中央傳出來滿好笑的

2019-02-02 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



春節連假開始第一天，前台北縣長周錫瑋一早幫黨內立委參選人鄭世維輔選，被問到被找當黨部副主席是為「卡朱（朱立倫）、卡韓（韓國瑜）」一事，周錫瑋笑回，這都是大家想很多，「這理由也是從黨中央傳出來的，理由滿好笑的，朱立倫早就跟我說過我不是lady卡卡，未來2020我會和很多人一樣，幫國民黨打贏這場選舉。」

周錫瑋今天一早就到新北市三重區力行市場外陪鄭世維掃街拜票，民進黨立委參選人余天一行人則恰巧在市場內拜票，兩人未碰到面。許多民眾見到兩人，熱情地先是對鄭說「我常在電視上看到你欸！」，隨後也對一旁周錫瑋說「哇！縣長你真的好高喔！」紛紛要求合影留念。

周錫瑋被現場媒體問到是否代表黨主席吳敦義來挺鄭世維？他表示，自己是代表立法院前院長王金平、前新北市長朱立倫、吳敦義、新北市長侯友宜，代表所有的國民黨朋友來支持鄭世維。