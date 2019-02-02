哪個部會網頁有高人氣瀏覽量？國發會網頁告訴你

2019-02-02 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



政府網頁每天瀏覽人次多，國發會建立「中華民國政府網站流量儀表板」，鼓勵部會機關安裝Google程式Google Analytics，掌握部會單位網頁瀏覽人次，讓網頁管理者可以更了解使用者及部會下的熱門網頁。國發會表示，程式非強制，而是鼓勵部會自主性安裝，瀏覽排行也非固定，會隨著時間而改變，而熱門網站幾乎都和民生緊密相關。

國發會建立「中華民國政府網站流量儀表板」，網頁上有當天和過去一周及30天的政府網站瀏覽量，還有熱門網頁、網站排行，也會顯示使用者用的裝置類型、瀏覽器和作業系統比例，也能看到是部分國家瀏覽我國政府機關網頁的人次和排行。

國發會表示，部會網頁較熱門的幾乎都是跟民生息息相關的，例如對發票、辦護照、查外幣匯率，或是購買火車票等，常常排名前面，另外有些部會網頁會在某些特定時段因為「季節性需求」而熱門，例如每年5月報稅時，國稅局網頁瀏覽人次就會衝高，每年舉辦燈會的縣市政府在燈節前也會有很多人看。

考選部主管國家考試，官方網頁是許多公職考生獲取或下載資訊的來源，考選部過去在考試院會報告時表示，考選部全球資訊網是民眾獲取國家考試資訊最即時、最重要的來源，每個月都有超過1百萬點閱量，歷年來都是政府機關熱門網站之一，考選部為了讓使用各種載具的民眾都能瀏覽最佳化的網頁內容，新網站在今年7月正式上線，包含了版面簡化設計等特色。