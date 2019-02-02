親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
百里侯上任滿月
立委補選觀察站
春節交通一把抓
政治
軍事
綜合

韓國瑜路平獲好評 沈富雄點出警訊：先別太高興

張琍敏代言崗山之眼MV曝光　網友：沒有最廢 只有更廢

網紅父女檔再出招 蘇巧慧推出16款賀年LINE貼圖

2019-02-02 10:58聯合報 記者徐偉真╱即時報導

立委有Line官方帳號不稀奇，現在立委還流行做專屬貼圖，要融入民眾的日常聊天。民進黨立委蘇巧慧跟隨父親蘇貞昌的腳步推出賀年貼圖，除了傳統的「恭喜發財」之外，還有過年常聽到的長輩問候「哪時候要結婚？」貼圖上架後獲得不少好評，日前她更推出第二款「會做事」貼圖。

蘇巧慧說，她是貼圖愛用者，無論是日本的小丸子、過激貓還是台灣本土插畫家的作品，都是她日常溝通時很常使用的工具，之前父親推出貼圖後，她也是忠實使用者，有時跟父親的對話框還會出現「蘇貞昌跟蘇貞昌對話」的有趣畫面。

蘇巧慧說，很多鄉親看到父親推出貼圖後，紛紛問她什麼時候會推出自己的貼圖，她因此和團隊討論，希望在製作貼圖潮流中做出有特色又吸引人下載的貼圖，她認為貼圖的重點不只有可愛，還要兼具實用，她今年跨年時觀察到，大家不是只傳貼圖，而是發送各種有趣又新奇的貼圖，暗中帶有「較勁」意味，因此她特別選在春節推出「巧慧陪你過巧年」16款新年賀圖。

蘇巧慧的賀年貼圖走輕鬆有趣路線，除了有傳統的「恭喜發財」、「大吉大利」等貼圖，還有逗趣的「恭喜發胖」、「收假了」搭配蘇巧慧哭臉的貼圖，還有蘇巧慧一臉好奇搭配民眾常遇到長輩在過年時的連環提問攻擊「有沒有女朋友？現在工作如何？」的貼圖。

蘇巧慧說，為了配合Line貼圖需要比較誇張的動作跟姿勢，她特別進棚拍照，一開始拍起來有點「卡卡」的，後來為了要讓照片拍起來更有年味，而且想到父親在拍這些貼圖時都能放開，於是她也「豁出去」，拍照時各種表情逗得旁人哈哈大笑，成果也很棒，推出之後獲得很多好評。

民進黨立委蘇巧慧和父親行政院長蘇貞昌一樣推出Line貼圖，首款貼圖在春節前推出，...
民進黨立委蘇巧慧和父親行政院長蘇貞昌一樣推出Line貼圖，首款貼圖在春節前推出，要向民眾也陪民眾拜年。圖/取自Line貼圖頁
分享
民進黨立委蘇巧慧的賀年貼圖獲得好評，日前又推出第二款圖「會做事」貼圖。圖/取自L...
民進黨立委蘇巧慧的賀年貼圖獲得好評，日前又推出第二款圖「會做事」貼圖。圖/取自Line貼圖頁
分享
民進黨立委蘇巧慧的賀年Line貼圖。圖/取自Line貼圖頁
民進黨立委蘇巧慧的賀年Line貼圖。圖/取自Line貼圖頁
分享

貼圖蘇巧慧蘇貞昌春節
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

名模議員秀泳裝照 網友喊「神力女超人 part 2」

2019-02-02 09:59

蔡英文春節狂掃15縣市發福袋 LINE還能聽見總統拜年

2019-02-02 09:16

任副主席卡朱卡韓？周錫瑋：從黨中央傳出來滿好笑的

2019-02-02 11:23

網拍看政治人物氣勢？韓國瑜紅包售價力壓藍營四天王

2019-02-02 11:33

影╱回應王金平「副手說」 韓國瑜給了神回答！

2019-02-02 11:22

影╱馬英九簽書跳海草舞 謝龍介跟簽促銷人山人海

2019-02-02 11:11

哪個部會網頁有高人氣瀏覽量？國發會網頁告訴你

2019-02-02 11:07

馬文君推個人貼圖 打拳擊、助理團隊、寵物都入鏡

2019-02-02 10:58

核電不延役 蘇揆：尊重公投結果也要權衡事實困難

2019-02-02 10:57

政治人物創意紅包賀年 部長化身財神爺來灑錢

2019-02-02 10:48

蔡總統開年走春發紅包 反年改團體組織如影隨形抗議

2019-02-02 10:18

防止私刑正義肉搜 學者建議除通緝犯外仍應馬賽克

2019-02-02 08:59

讓犯罪者現形！網友提案嫌犯不打馬賽克

2019-02-02 08:55

馬英九撂英文頻出糗 蔡英文一句話錯4文法鬧笑話

2019-02-02 08:00

2020立委選戰 桃園選將起跑

2019-02-02 00:01

警提超勤薪制比照勞工 總統允諾研議

2019-02-01 23:47

春節長假開跑 蘇貞昌：紅包發出去、豬瘟進不來

2019-02-01 21:34

總統除夕邀史明圍爐 初一起全台宮廟上香祈福

2019-02-01 21:15

春節9天連假 蘇貞昌：政府最真實壓力測試

2019-02-01 19:54

影／過年請下屬吃大腸麵線 柯文哲自嘲「無情無義的長官」

2019-02-01 18:34

邱議瑩出現強勁對手 張顯耀過年後宣布參選高市立委

2019-02-01 18:29

投入桃市綠立委初選 范綱祥掛看板喊話「讓專業的來」

2019-02-01 17:52

絕地反攻！守城滿365日 婦聯會正式提出釋憲申請

2019-02-01 17:36

避談韓國瑜 蔡英文體驗三貂角燈塔互動遊戲

2019-02-01 17:25

蘇貞昌：台美關係好還要更好 盼閣員互訪

2019-02-01 17:08

韓國瑜是蔡英文最怕的男人？蔡英文這樣表態

2019-02-01 16:35

影／台美關係法40周年 AIT處長拜會蘇貞昌

2019-02-01 16:33

守護滷肉飯也要加菜 蔡英文「有感」慰勉海巡隊

2019-02-01 16:24

許毓仁立委身份誤植為「兼職」 區塊鏈峰會發聲明致歉

2019-02-01 15:07

接受美國之音採訪 吳敦義：主張統獨都是對未來的選擇

2019-02-01 13:50

民怨調查回收近80案例 禁巴拉刈、入山申請慢都在列

2019-02-01 13:31

華為部分台廠生產線恐遷陸？黃偉哲籲少政治、多經濟

2019-02-01 13:25

【重磅快評】律師當國師 沈榮津精準示範七傷拳

2019-02-01 13:16

被問選總統... 韓國瑜都用這招四兩撥千斤

2019-02-01 13:15

民怨調查表陸續回收中 行政院：已有70、80個

2019-02-01 11:48

【重磅快評】呼叫喜樂島 總統已宣布：公投只是遊戲

2019-02-01 11:48

職籃有望重生！張景森：今年底開打是目標

2019-02-01 11:46

反空汙公投未落實？盧秀燕：中央以拖待變 對不起人民

2019-02-01 11:19

離岸風電最大困局：缺乏社會支持體系？

2019-02-01 10:59
看更多

熱門文章

沈富雄：韓國瑜不得不選總統 選了十之八九會當選

2019-02-01 12:28

破綠營「銅牆鐵壁」 謝龍介：農漁民拿20％投我賭幸福

2019-02-01 16:08

馬英九撂英文頻出糗 蔡英文一句話錯4文法鬧笑話

2019-02-02 08:00

影／過年請下屬吃大腸麵線 柯文哲自嘲「無情無義的長官」

2019-02-01 18:34

韓國瑜被拱選總統 陳其邁回應了

2019-02-01 18:38

春節假期高乘載管制 2人座超跑也上不了

2019-02-01 13:08

【重磅快評】呼叫喜樂島 總統已宣布：公投只是遊戲

2019-02-01 11:48

邱議瑩出現強勁對手 張顯耀過年後宣布參選高市立委

2019-02-01 18:29

小英維安傳醜聞 警衛室少將不假離營還喝酒遭懲

2019-02-01 15:58

【重磅快評】律師當國師 沈榮津精準示範七傷拳

2019-02-01 13:16

毛嘉慶：韓國瑜若參選總統當然不能辭市長

2019-02-01 14:54

韓國瑜路平獲好評 沈富雄點出警訊：先別太高興

2019-02-02 10:13

獵雷艦採購案違失 前海軍司令陳永康等4人遭彈劾

2019-02-01 15:05

韓國瑜再出手 公布市政團隊兩名新首長

2019-02-01 15:52

【重磅快評】監院彈劾獵雷艦 真的打在「七寸」上？

2019-02-01 17:19

「全都因為人情」 他斷言：韓國瑜不會選2020總統

2019-02-01 13:43

韓國瑜證實：「朱家軍」趙紹廉出任海洋局長

2019-02-01 15:53

選總統？韓國瑜：我頭好昏，拜年去

2019-02-02 00:01

盧秀燕：韓國瑜如有意願 可列入總統初選民調

2019-02-01 11:31

神力女超人許淑華金門輔選 吃美食、發福袋超親民

2019-02-01 18:16

韓國瑜是蔡英文最怕的男人？蔡英文這樣表態

2019-02-01 16:35

各方勸進韓國瑜選總統 沈富雄：只有韓可剋柯文哲

2019-02-01 23:54

花博權利金 中市匯款與AIPH落差大

2019-02-02 00:09

新聞眼／權利金認知不同 影響花博授權？

2019-02-02 00:14

獵雷艦案風波 陳永康：如能幫海軍承擔被彈劾也值得

2019-02-01 18:05

孫大千：國民黨有骨氣者應學韓國瑜 不要只拱選總統

2019-02-02 08:19

名模議員秀泳裝照 網友喊「神力女超人 part 2」

2019-02-02 09:59

總統府銅綠屋頂怎來？他一句話點出國運不昌癥結

2019-02-02 09:05

直球對決！李明賢力挺韓國瑜直攻2020

2019-02-01 16:14

接高雄海洋局長 趙紹廉：離鄉背井為國服務

2019-02-01 21:11

總統少將維安人員不假離營 遭侍衛長處「回軍」重懲

2019-02-01 17:35

絕地反攻！守城滿365日 婦聯會正式提出釋憲申請

2019-02-01 17:36

海洋局長又出自「朱家軍」 韓國瑜：與2020無關

2019-02-01 20:36

蔡正元建議總統民調訂韓國瑜門檻　吳敦義：納入考量

2019-02-01 17:08

影／對決蔡柯出現新太陽？國民黨青壯派拱韓國瑜

2019-02-01 17:34

讓犯罪者現形！網友提案嫌犯不打馬賽克

2019-02-02 08:55

韓國瑜選總統！王金平：夠資格選總統的都可以選

2019-02-01 17:10

被問選總統... 韓國瑜都用這招四兩撥千斤

2019-02-01 13:15

時力決策委員邱顯智得票第一 接黨主席呼聲高

2019-02-02 02:33

創意打選戰 金門陳玉珍請小黃幫忙助選

2019-02-01 17:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top