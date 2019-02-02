網紅父女檔再出招 蘇巧慧推出16款賀年LINE貼圖

2019-02-02 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



立委有Line官方帳號不稀奇，現在立委還流行做專屬貼圖，要融入民眾的日常聊天。民進黨立委蘇巧慧跟隨父親蘇貞昌的腳步推出賀年貼圖，除了傳統的「恭喜發財」之外，還有過年常聽到的長輩問候「哪時候要結婚？」貼圖上架後獲得不少好評，日前她更推出第二款「會做事」貼圖。

蘇巧慧說，她是貼圖愛用者，無論是日本的小丸子、過激貓還是台灣本土插畫家的作品，都是她日常溝通時很常使用的工具，之前父親推出貼圖後，她也是忠實使用者，有時跟父親的對話框還會出現「蘇貞昌跟蘇貞昌對話」的有趣畫面。

蘇巧慧說，很多鄉親看到父親推出貼圖後，紛紛問她什麼時候會推出自己的貼圖，她因此和團隊討論，希望在製作貼圖潮流中做出有特色又吸引人下載的貼圖，她認為貼圖的重點不只有可愛，還要兼具實用，她今年跨年時觀察到，大家不是只傳貼圖，而是發送各種有趣又新奇的貼圖，暗中帶有「較勁」意味，因此她特別選在春節推出「巧慧陪你過巧年」16款新年賀圖。

蘇巧慧的賀年貼圖走輕鬆有趣路線，除了有傳統的「恭喜發財」、「大吉大利」等貼圖，還有逗趣的「恭喜發胖」、「收假了」搭配蘇巧慧哭臉的貼圖，還有蘇巧慧一臉好奇搭配民眾常遇到長輩在過年時的連環提問攻擊「有沒有女朋友？現在工作如何？」的貼圖。