複製馬克宏模式選總統？柯P：只是平常聊聊天

2019-02-02 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



外界關注台北市長柯文哲參選2020的動向，外傳柯文哲有意複製法國總統馬克宏的腳步，不組織政黨，以獨立參選人之姿參選2020，對此，柯文哲今天表示，這是他們平常內部在聊天，聊什麼都有，如果每次聊天都要拿出去當一個計畫講，隔兩天又聊其他東西，豈不是又有另外一套計畫？

柯文哲今日在年假前夕到萬華區清潔隊武昌分隊發紅包慰勉同仁，會後接受媒體聯訪，被問及現在現在沒有要組黨的打算了？柯對記者說，「我跟你講喔，我每天都在報章雜誌上讀到我的計劃，我都覺得很奇怪，事實的真相是，平常有在聊天，外面就寫得，喔，也好，不然媒體也沒有東西可以報導。」

是否要循著法國總統馬克宏的腳步獨立參選？柯說，他們平常在內部聊天，聊什麼的都有，每一個人聊天都要拿出去當一個計劃在講，有時候讀一讀都覺得很好玩。

記者追問，聊天就是有想到，是否想照著馬克宏模式以個人方式參選2020？柯文哲回應，假設他們隔兩天又聊其他東西，計畫不是又另外一套計畫？他倒覺得放鬆心情就好，台灣好像沒有什麼重要事情可以做。

外界好奇，柯文哲若不組織政黨，如何搶不分區立委席次？柯說，這就是每天聊天的題目。

柯文哲補充，我們應該要思考怎麼做對台灣比較好，而不是思考怎麼做會成功，假設做一個計畫成功，成功後台灣也沒什麼好處，那只是好玩。