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政治人物創意紅包賀年 部長化身財神爺來灑錢

2019-02-02 10:48聯合報 記者徐偉真╱即時報導

新年到，部會、立委紛紛推出應景紅包向民眾拜年。財政部有部長蘇建榮化身Q版財神爺的紅包，出自財政部臉書小編「馬卡龍女孩」之手；民進黨立委陳亭妃送六色小豬紅包，將上面的一元硬幣取下後，紅包可當作杯墊、吊飾，還可貼在窗戶上當窗花使用。

財政部今年首度推出紅包，紅包正面印有部長蘇建榮的卡通版人物和頭戴元寶頭套的小豬一起穿財神裝賀年，背面是奔跑的蘇建榮和金元寶，由各國稅局發放給民眾。

財政部去年底成立臉書粉絲頁，為了提升觸及率，紅包袋背面印有臉書網頁連結的二維條碼，希望拿到民眾的紅包能掃條碼到粉絲頁逛逛。

財政部的紅包從發想到設計都由兩位臉書小編一手包辦，會畫成財神爺是取財政部的「財」的概念，負責繪圖的小編花了兩天，總共8小時畫出成品。她笑說參考蘇建榮的照片，抓住他的臉型及五官神韻作畫，過程中財政部完全放手讓她們發揮，沒有干涉或給意見。

陳亭妃今年首次推出平安「豬」有錢文創紅包，她和文創業者合作，共同設計有四合一功能的紅包。上面的一元硬幣可當錢母紅包招財，紅包同時也是功能性杯墊，更可作為吊飾或窗花，今年更設計紅、黃、藍、綠、紫、橘六個顏色，分別代表熱情豬、黃金豬、和平豬、希望豬、浪漫豬及活力豬。

陳亭妃說，她很高興能以輕鬆有趣的方式將文創結合政治，也能行銷台南的原創性文化。文創業者施伯鋒說，小豬紅包除了呼應豬年，還符合文創公司「豬」事平安的創作精神，這次的文創紅包材質採用TPE及EVA等環保材質，可回收再利用，推出六種顏色也代表六六大順。

財政部今年首度推出紅包袋賀年，部長蘇建榮化身Q版財神爺向大家賀年。記者徐偉真/攝...
財政部今年首度推出紅包袋賀年，部長蘇建榮化身Q版財神爺向大家賀年。記者徐偉真/攝影
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民進黨立委陳亭妃推出六色文創小豬紅包向民眾賀年。記者徐偉真/攝影
民進黨立委陳亭妃推出六色文創小豬紅包向民眾賀年。記者徐偉真/攝影
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紅包文創陳亭妃
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