蔡總統開年走春發紅包 反年改團體組織如影隨形抗議

2019-02-02 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



總統蔡英文昨天晚間公布過年發紅包的行程，去年曾組織抗議行動的桃園市基層佐警聯誼會就發出「遍地開花、如影隨形活動」的訊息。根據流傳的訊息，刻意將蔡總統的暱稱「小英」改成了「小鶯」，複製貼上蔡的春節祈福行程，強調「領紅包的活動為在地自辦，歡迎各抗暴團體或黨、派、社團等組織共同參與」。

訊息還提到，可能會因為車隊受阻或人潮過多而延遲，請各地盟友隨時掌控時間再行通報。

去年農曆春節期間蔡總統也是全台跑透透發紅包，當時遭遇多起抗議，台中、台南和基隆都有發生，抗議民眾和一般民眾一起排隊領取蔡的一元紅包，在靠近蔡時才大罵「下台」，抗議年金改革、反同婚或菸稅調漲者都有，引發現場一陣緊張，不過蔡的維安滴水不漏，且一發完紅包就離開趕場，沒有進一步釀成衝突。倒是為了監控現場秩序，維安人員會加入排隊人潮，遭抗議團體譏諷「國安還兼臨時演員」。