蔡英文春節狂掃15縣市發福袋 LINE還能聽見總統拜年

2019-02-02 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



農曆春節將至，蔡英文總統今年除夕夜將比照往年，邀總統府資政史明一同圍爐，除夕當晚也將前往參加法鼓山撞鐘祈福活動。5日大年初一開始至8日大年初四，蔡總統將狂掃全台15縣市、17間宮廟走春發福袋。此外，蔡總統今年特別錄製春節拜年語音，有加入蔡英文LINE的民眾，將能透過手機聽到蔡總統親自拜年，且不只一種版本。

總統府發言人林鶴明表示，春節期間，蔡總統的Line也會每天第一時間，提供總統農曆春節的廟宇參香行程，有興趣索取福袋的民眾，可利用相關資訊前往。

林鶴明說，蔡總統今年除夕將比照往年，邀請總統府資政史明一同圍爐。除夕當晚也將前往參加法鼓山撞鐘祈福活動，陪同國人迎接新年。從大年初一到大年初四，總統會到各地廟宇上香祈福，除了向國人祝賀新春快樂外，同時也會發送福袋，向民眾拜年。

他表示，總統初一將會在台北市、新北市、桃園市和新竹市等地；初二將前往雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市和高雄市；初三則將回到故鄉屏東縣，分別前往車城鄉福安宮和枋山鄉德隆宮和鄉親拜年，接著前往彰化縣和南投縣；初四則將前往台中市、苗栗縣和新竹縣。

林鶴明說，今年元旦以來，由於區域局勢的變化以及美中貿易談判的發展，加上大家關注的非洲豬瘟疫情的防疫工作，國安和政府團隊春節假期期間也全程待命，確保國家安全穩定無虞。