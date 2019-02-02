防止私刑正義肉搜 學者建議除通緝犯外仍應馬賽克

2019-02-02 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



網友提案，新聞播出時，嫌疑犯應去掉馬賽克；中央警察大學犯罪防治學系副教授賴擁連表示，嫌犯若在新聞播出時沒有馬賽克處理，有侵害人權的疑慮，至於那些公布長相的通緝要犯，都是經過一定法定程序，法院有核發通緝票才公布，所以維持現行做法即可。

賴擁連說，台灣現在很重視人權，像他的背景是在監所，以前在看守所，檢察官聲請羈押就羈押，但現在羈押的人因為「無罪推定」的關係變得很少，他認為從保護人權的觀點來看，現在很多案件，嫌疑犯是否有罪都未確定，若新聞播出時沒有打馬賽克，可能會被「肉搜」，對當事人來說是人權侵害，很不妥當。

賴擁連說，警方會公布通緝要犯的姓名、長相等資訊，是因為警方有足夠證據，例如直接和警方進行槍戰，或是監視器有拍到犯案過程，但公布不只是經過治安機關認定，還要呈報檢察官，或向法院聲請後，由法院裁定才能公布相關資訊，這也是現行程序，在這樣的情況下，媒體報導時當然就不用馬賽克，警方也希望如此，因為全民都可以當警方眼線。

賴擁連認為，以海軍陸戰隊上兵遭槍殺的案例，嫌犯朋友的父親說，不知道兒子朋友是警察在找的嫌犯，被認為是隱匿嫌犯，但要構成隱匿嫌犯的要件是隱匿意圖明確，要證明他主觀上知道那個人是嫌犯，他是故意藏匿，但意圖很難測量，無法輕易判定，是不能隨便判罪的。