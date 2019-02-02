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讓犯罪者現形！網友提案嫌犯不打馬賽克

2019-02-02 08:55聯合報 記者徐偉真╱即時報導

去年發生一名海軍陸戰隊上兵遭到槍殺的事件，嫌犯藏匿朋友家中，家人因電視播出時，因為都打上馬賽克，而不知嫌犯長相，造成無人發現家中竟然有逃犯；因此，有網友在「公共政策網路參與平台」提案，認為新聞媒體播出嫌疑犯的畫面時，不應該打上馬賽克，民眾才能提高警覺。

洪姓男子在屏東誤殺海軍陸戰隊何姓上兵，在逃期間一度躲在朋友家中，經過警方攻堅後才被捕，他躲藏處的屋主說，他知道有這起命案，但電視上的報導畫面中，嫌犯都打馬賽克，所以根本不知道嫌犯的長相。

網友在網路上提案，認為嫌犯藏在友人家中，家人卻無法知道友人是犯罪者，可能對家人造成無法預期的傷害，家人也更可能被冠上藏匿嫌疑犯的罪名，而近年來有不少社會新聞，但每次犯罪者都會打上馬賽克，讓民眾無法辨認在逃的嫌犯，無法增加民眾警覺性，恐怕未來會造成更多傷害發生，所以提出這個構想。

此外，也有網友提出類似提案，認為台灣目前酒駕、販毒、鬥毆殺人等相關犯罪，日益增加，相關犯罪人士的照片，影像卻是加以馬賽克處理，相關市井小民不能知道自己是否已身陷危險當中，身受傷害的人沒上馬賽克，但傷害別人者卻因個資法的保護上馬賽克，不應讓人民身陷危機卻不能防範。

這些網友提案，都獲上百位網友連署，但正反意見仍然兩極。支持提案的網友認為，國外的做法是直接亮出照片作為警惕，不知道台灣為什麼要打馬賽克，也有人認為「人權」不該無限上綱，犯罪者不需要有人權，反而是被害人跟家屬才需要。

不過，也有網友認為，「嫌犯」的定義，就是還沒定罪的人，因此，還是需要馬賽克處理。

這些提議最後的附議，最後雖然都未通過，但仍一再被重新提議，引發不少熱烈討論與迴響。

網友在「公共政策網路參與平台」提案，認為新聞媒體播出嫌疑犯的畫面時，不應該打上馬...
網友在「公共政策網路參與平台」提案，認為新聞媒體播出嫌疑犯的畫面時，不應該打上馬賽克，民眾才能提高警覺。圖／報系資料照
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