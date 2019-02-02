孫大千：國民黨有骨氣者應學韓國瑜 不要只拱選總統

2019-02-02 08:19 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜的高人氣，就算說了聽到「選總統」三字會頭昏，藍營中還是一群人忙著抬轎。前立委孫大千在臉書貼文指，國民黨內有骨氣的政治人物，應該人人立志成為韓國瑜，而不是天天消費韓國瑜。

孫大千表示，韓國瑜所掀起的「韓流」，已經在2018年協助國民黨度過最低迷的情況，取得了豐碩的勝利果實。國民黨的黨內幹部應該在既有的良好基礎上，推動改革，全面升級，讓國民黨真正成為一個值得台灣人民支持和認同的政黨。而不是像現在一樣，把「韓流」視為「救世主」，以為只要有韓國瑜，國民黨就算擺爛，也可以在選戰當中無往不利。

孫呼籲，國民黨內的太陽天王們，也應該學習韓國瑜的轉型模式，成為真正能夠貼近基層，了解庶民的新時代政治人物。而不是像現在一樣，每天想盡各種辦法和韓國瑜攀親帶故討人情，以為只要能夠和韓國瑜沾上一點邊，自己就能夠在未來的逐鹿大戰當中順利勝出。

孫並說，國民黨內的政治人物們，更應該從韓流崛起的過程當中深刻的領悟到，其實，每一個人都可以成為韓國瑜。而不是像現在一樣，想盡辦法的利用韓國瑜來搏版面，用盡手段的吹捧韓國瑜來出風頭，費盡心思的壓榨韓國瑜的每一點人氣和每一滴能量。