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警提超勤薪制比照勞工 總統允諾研議

2019-02-01 23:47聯合報 記者李隆揆／台北報導

農曆春節將至，蔡英文總統（中）昨天到三貂角燈塔，慰勉春節留守執勤的燈塔人員並發送...
農曆春節將至，蔡英文總統（中）昨天到三貂角燈塔，慰勉春節留守執勤的燈塔人員並發送加菜金，總統登上燈塔瞭望北疆海域。 記者許正宏／攝影
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總統蔡英文昨天上午到台北市中正二分局慰勞基層警員，有基層警員提出警察超勤薪資計算方式應比照勞工辦理，蔡總統當場示意內政部長徐國勇研議。

蔡總統近來頻頻走訪警消、海巡等單位，昨天分別安排到台北市中正二分局、中正一分局、三貂角燈塔及海巡署海洋局第十六巡隊慰勉執勤人員，並在臉書上發文表示，國軍、警察、消防、海巡，就是守護家園不可缺少的四大天王，「守護台灣安全，就靠四大天王！放假前，讓我們一起向四大天王致敬！」

蔡總統昨與總統府秘書長陳菊、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽及台北市警察局長陳嘉昌到中正二分局時提到，行政院已宣布，現役或退休警察、警消，可比照現役或退休軍人使用軍醫院的醫療照護設施及福利。不少員警表示感謝，認為此舉給予警方的保障「真的差很多」。

有基層警員向蔡總統建議，現行警察國定假日、特休日、例假日加班費計算方式應比照勞工。據了解，現行警察超勤加班費金額，每月最高額為一萬七千元、時數最多一百小時，許多年資不高的新進警員，俸點、超勤時薪較低，超勤時數多也報不滿。

以年資二年的警員為例，超勤時薪一五八元，即使超勤一百小時，也拿不到一萬七千元；在超勤時數方面，一名官警舉例，九合一選舉期間，當月曾超勤一百三十小時，仍僅能報一百小時，多出來的超勤時數只能往肚裡吞。

此外，警察超勤不論日夜、風雨、假日等條件，超勤時薪基數都一樣，不少基層警員感嘆，「實在不公平」，盼能比照勞工加班給薪方式計算，才會讓基層警員「有感」。蔡英文則要求內政部部長徐國勇進一步研議。

警察加班費海巡署
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