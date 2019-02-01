春節長假開跑 蘇貞昌：紅包發出去、豬瘟進不來

2019-02-01 21:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



明天開始就是9天春節長假，行政院長蘇貞昌今晚透過臉書表示，「此刻，許多國人同胞正在返鄉過年」，史上最長的9天春節假期，對政府各部會而言，是最艱鉅的考驗，「也是最真實的壓力測試」。

蘇貞昌勉勵各部會要運用新科技，也要有「假日門市」的概念、提早準備，讓大家好返鄉、好團圓、好出遊，「今晚，我們不只要向大家說聲恭喜，也要向所有第一線上的同仁說聲感謝！」

蘇貞昌也特別關心春節交通疏運，以及防範非洲豬瘟，臉書上還強調「不讓紅包塞在路上、別讓豬瘟跑進台灣」，要做到「紅包發出去、豬瘟進不來」。

行政院副院長其邁也透過臉書向民眾拜早年，祝福大家諸事吉祥。他還提醒，今年政府準備了3個政策紅包：第一，國民年金補繳大限，延期兩個月；第二，警、消、海巡醫療，比照軍人優惠；第三，實（食）物給付，弱勢者過好年。

陳其邁表示，國民年金補繳10年大限，原先到這個月底，政府已把補繳期限延後到至3月31日；此外，政府決定讓現職及退休警、消、海巡人員，比照軍人及榮民，在軍醫院體系及榮總體系就醫，門診與急診免收掛號費，住院的病床優先順序、自費健檢折扣，也都比照軍人。現職與退休警消海巡人員，在全國醫療院所的門診與住院的健保部分擔費用也將全額減免。