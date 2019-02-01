親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
備戰2020選總統
百里侯上任滿月
立委補選觀察站
春節交通一把抓
政治
軍事
綜合

漆黑寒夜苦讀！志願役正妹軍人 成功「轉職」海巡行政

春節長假開跑 蘇貞昌：紅包發出去、豬瘟進不來

2019-02-01 21:34聯合報 記者林河名╱即時報導

明天開始就是9天春節長假，行政院蘇貞昌今晚透過臉書表示，「此刻，許多國人同胞正在返鄉過年」，史上最長的9天春節假期，對政府各部會而言，是最艱鉅的考驗，「也是最真實的壓力測試」。

蘇貞昌勉勵各部會要運用新科技，也要有「假日門市」的概念、提早準備，讓大家好返鄉、好團圓、好出遊，「今晚，我們不只要向大家說聲恭喜，也要向所有第一線上的同仁說聲感謝！」

蘇貞昌也特別關心春節交通疏運，以及防範非洲豬瘟，臉書上還強調「不讓紅包塞在路上、別讓豬瘟跑進台灣」，要做到「紅包發出去、豬瘟進不來」。

行政院副院長其邁也透過臉書向民眾拜早年，祝福大家諸事吉祥。他還提醒，今年政府準備了3個政策紅包：第一，國民年金補繳大限，延期兩個月；第二，警、消、海巡醫療，比照軍人優惠；第三，實（食）物給付，弱勢者過好年。

陳其邁表示，國民年金補繳10年大限，原先到這個月底，政府已把補繳期限延後到至3月31日；此外，政府決定讓現職及退休警、消、海巡人員，比照軍人及榮民，在軍醫院體系及榮總體系就醫，門診與急診免收掛號費，住院的病床優先順序、自費健檢折扣，也都比照軍人。現職與退休警消海巡人員，在全國醫療院所的門診與住院的健保部分擔費用也將全額減免。

陳其邁說，行政院也將結合各部會、縣市政府，一起推動實（食）物給付，透過超商或金控銀行等據點，照顧弱勢族群溫飽。教育部及部分縣市也提供弱勢家庭兒少寒暑假餐食兌換券，弱勢兒少就可到住家附近連鎖超商和連鎖便當店等兌換餐食。

行政院長蘇貞昌。聯合報資料照
行政院長蘇貞昌。聯合報資料照
分享

行政院紅包軍人蘇貞昌
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

影／過年請下屬吃大腸麵線 柯文哲自嘲「無情無義的長官」

2019-02-01 18:34

絕地反攻！守城滿365日 婦聯會正式提出釋憲申請

2019-02-01 17:36

總統除夕邀史明圍爐 初一起全台宮廟上香祈福

2019-02-01 21:15

春節9天連假 蘇貞昌：政府最真實壓力測試

2019-02-01 19:54

邱議瑩出現強勁對手 張顯耀過年後宣布參選高市立委

2019-02-01 18:29

投入桃市綠立委初選 范綱祥掛看板喊話「讓專業的來」

2019-02-01 17:52

避談韓國瑜 蔡英文體驗三貂角燈塔互動遊戲

2019-02-01 17:25

蘇貞昌：台美關係好還要更好 盼閣員互訪

2019-02-01 17:08

韓國瑜是蔡英文最怕的男人？蔡英文這樣表態

2019-02-01 16:35

影／台美關係法40周年 AIT處長拜會蘇貞昌

2019-02-01 16:33

守護滷肉飯也要加菜 蔡英文「有感」慰勉海巡隊

2019-02-01 16:24

許毓仁立委身份誤植為「兼職」 區塊鏈峰會發聲明致歉

2019-02-01 15:07

接受美國之音採訪 吳敦義：主張統獨都是對未來的選擇

2019-02-01 13:50

民怨調查回收近80案例 禁巴拉刈、入山申請慢都在列

2019-02-01 13:31

華為部分台廠生產線恐遷陸？黃偉哲籲少政治、多經濟

2019-02-01 13:25

【重磅快評】律師當國師 沈榮津精準示範七傷拳

2019-02-01 13:16

被問選總統... 韓國瑜都用這招四兩撥千斤

2019-02-01 13:15

民怨調查表陸續回收中 行政院：已有70、80個

2019-02-01 11:48

【重磅快評】呼叫喜樂島 總統已宣布：公投只是遊戲

2019-02-01 11:48

職籃有望重生！張景森：今年底開打是目標

2019-02-01 11:46

反空汙公投未落實？盧秀燕：中央以拖待變 對不起人民

2019-02-01 11:19

離岸風電最大困局：缺乏社會支持體系？

2019-02-01 10:59

立院新會期報到 公投同婚等議題受矚目

2019-02-01 10:58

立院新會期 蘇嘉全：虐童修法列最優先法案

2019-02-01 10:52

立院新會期報到 15日開議

2019-02-01 10:47

63%曾涉貪污、買票、黑道！揭開台灣議長權力魔戒的祕密

2019-02-01 09:34

新能源政策不甩公投 台大醫：尊重民意只是蔡政府話術

2019-02-01 09:11

獨派再催蔡政府修公投法

2019-02-01 00:39

台美簽FTA 美：先移除美豬障礙

2019-02-01 00:36

新聞眼／怕公投影響大選 把公投閹割？

2019-02-01 00:22

中選會決議 明年總統、立委同日選

2019-02-01 00:15

提新決議文被林濁水批 卓榮泰：衡量的是台灣現在情勢

2019-02-01 00:01

雙英拚人氣 春節到台南西港慶安宮發紅包

2019-01-31 23:19

面對未來立委選舉 卓榮泰擬採大戰略

2019-01-31 22:53

【即時短評】尊重公投 但恕難照辦？

2019-01-31 22:41

政院：尊重公投結果 非核家園總目標不改變

2019-01-31 22:24

蔡政府推去蔣化 郝龍斌：扁政府民調低時也動歪腦筋

2019-01-31 21:00

立委只是兼職？ 許毓仁參加區塊鏈峰會身份惹議

2019-01-31 20:52

2台男澳洲外送遭撞死 外交部將協助家屬赴澳處理後事

2019-01-31 20:39
看更多

熱門文章

沈富雄：韓國瑜不得不選總統 選了十之八九會當選

2019-02-01 12:28

蝦米？好感度與柯P吊車尾…粉絲哭哭 韓國瑜神回1句話

2019-02-01 10:00

破綠營「銅牆鐵壁」 謝龍介：農漁民拿20％投我賭幸福

2019-02-01 16:08

孫大千籲快推總統參選人 「選情樂觀到躺著選都贏？」

2019-02-01 09:56

柯酸馬不是第一次 不熟的兩人因他結怨

2019-02-01 08:00

蔡總統最害怕的男人？ 韓國瑜：經濟衝不起來才最可怕

2019-02-01 00:25

【即時短評】尊重公投 但恕難照辦？

2019-01-31 22:41

影／過年請下屬吃大腸麵線 柯文哲自嘲「無情無義的長官」

2019-02-01 18:34

春節假期高乘載管制 2人座超跑也上不了

2019-02-01 13:08

【重磅快評】呼叫喜樂島 總統已宣布：公投只是遊戲

2019-02-01 11:48

韓國瑜被拱選總統 陳其邁回應了

2019-02-01 18:38

韓流不可擋？余天：三重在地人氣才最旺

2019-02-01 11:11

小英維安傳醜聞 警衛室少將不假離營還喝酒遭懲

2019-02-01 15:58

【重磅快評】律師當國師 沈榮津精準示範七傷拳

2019-02-01 13:16

新能源政策不甩公投 台大醫：尊重民意只是蔡政府話術

2019-02-01 09:11

邱議瑩出現強勁對手 張顯耀過年後宣布參選高市立委

2019-02-01 18:29

台鐵「紅背心」之亂 林佳龍槓張政源

2019-02-01 00:24

「全都因為人情」 他斷言：韓國瑜不會選2020總統

2019-02-01 13:43

獵雷艦採購案違失 前海軍司令陳永康等4人遭彈劾

2019-02-01 15:05

韓國瑜證實：「朱家軍」趙紹廉出任海洋局長

2019-02-01 15:53

毛嘉慶：韓國瑜若參選總統當然不能辭市長

2019-02-01 14:54

盧秀燕：韓國瑜如有意願 可列入總統初選民調

2019-02-01 11:31

公視抽獎小編遭嗆國罵 王金平親回：我覺得抽獎結果很公道

2019-02-01 11:05

韓國瑜是蔡英文最怕的男人？蔡英文這樣表態

2019-02-01 16:35

韓國瑜再出手 公布市政團隊兩名新首長

2019-02-01 15:52

韓國瑜選總統？游淑慧：決定權不在他

2019-02-01 09:54

獵雷艦案風波 陳永康：如能幫海軍承擔被彈劾也值得

2019-02-01 18:05

高雄水果再報喜 又13貨櫃銷陸

2019-01-31 23:10

新聞眼／怕公投影響大選 把公投閹割？

2019-02-01 00:22

新聞眼／台鐵「紅背心」臉書開戰 派系惡鬥蔓延部會

2019-02-01 00:24

神力女超人許淑華金門輔選 吃美食、發福袋超親民

2019-02-01 18:16

中市23區長調動 人事大地震

2019-02-01 00:02

直球對決！李明賢力挺韓國瑜直攻2020

2019-02-01 16:14

花博爆權利金爭議 盧秀燕：概括承受

2019-01-31 23:44

獨派再催蔡政府修公投法

2019-02-01 00:39

絕地反攻！守城滿365日 婦聯會正式提出釋憲申請

2019-02-01 17:36

中選會決議 明年總統、立委同日選

2019-02-01 00:15

【重磅快評】監院彈劾獵雷艦 真的打在「七寸」上？

2019-02-01 17:19

國民黨總統初選 盧秀燕也挺全民調

2019-02-01 00:31

春節連假不想塞在國道 上路前先做好這幾件事

2019-02-01 08:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top