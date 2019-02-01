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影／過年請下屬吃大腸麵線 柯文哲自嘲「無情無義的長官」

影／過年請下屬吃大腸麵線 柯文哲自嘲「無情無義的長官」

2019-02-01 18:34聯合報 記者劉嘉韻杜建重╱即時報導

外科醫生出身的台北市長柯文哲，回憶當年在台大醫院擔任急診部主任的工作，他認為外科醫生沒有所謂的過年假期，即便大家都在放假，還是要有隨時出勤的心理準備。

「過年是否要值班？也是要看運氣，遇到也只能認了。」柯文哲笑說，醫師採輪班制，通常每兩年就會輪到一次春節值班。過年無法回家團聚，家人是否有怨言？柯文哲說，還好自己的太太也是醫師，可以理解醫師要輪班的狀況，因此結婚以來，沒遇過太太抱怨他無法回家過年的問題，「但有些醫師的太太並非醫護人員，就會遇到類似的抱怨。」

除夕、初一輪班者，無法回家與家人團聚，院方通常也會體恤醫護人員辛勞，額外加菜，柯文哲笑說，「平常都吃50元的便當，過年可以吃250元的。」他也坦言，有些大咖醫師會特別點外賣幫下屬加菜，讓除夕、初一的餐食增添年節氣氛。但柯文哲說自己不搞這套，過年頂多只請下屬吃「大腸麵線」，還自嘲「我是比較無情無義的長官。」

外科醫師小檔案

姓名：柯文哲

現職：台北市長

經歷：台大醫院急診部醫師、台大醫院創傷醫學部主任、台大外科部加護病房主任、台大醫學院教授

專長：外科重症醫學、器官移植、人工器官、葉克膜

最難忘的過年值班經驗是那一天：不僅是過年，每天都是最難忘最特別的一天

外科醫生出身的台北市長柯文哲，回憶當年在台大醫院擔任急診部主任的工作，不好意思的...
外科醫生出身的台北市長柯文哲，回憶當年在台大醫院擔任急診部主任的工作，不好意思的說，他認為自己不能算是好長官，過年期間，他犒賞單位同仁最大的一餐，就是大腸麵線。記者杜建重／攝影
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外科醫生出身的台北市長柯文哲，回憶當年在台大醫院擔任急診部主任的工作，他認為外科...
外科醫生出身的台北市長柯文哲，回憶當年在台大醫院擔任急診部主任的工作，他認為外科醫生沒有所謂的過年假期，即便大家都在放假，還是要有隨時出勤的心理準備。記者杜建重／攝影
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台大醫院醫師柯文哲柯P
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