絕地反攻！守城滿365日 婦聯會正式提出釋憲申請

2019-02-01 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



一年前的2月1日行政院黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織，經過一年的對抗，守城365日，婦聯會在今天正式向司法院提出釋憲申請。

婦聯會主委雷倩今天在臉書貼文表示，去年今日，黨產會不當認定婦聯會為國民黨附隨組織，隨即實質凍結婦聯會所有銀行帳戶，非經其許可不得動支，藉此管控會務。最近甚至否准律師費，剝奪婦聯會憲法保障之權利。今天，婦聯會向司法院提出釋憲申請。

據了解，婦聯會是在最高行政法院駁回婦聯會聲請停止執行案後，經過與五位律師討論，正式向司法院大法官會議提出釋憲申請。

雷倩臉書貼文指出，去年1月31日婦聯會會員大會，各方勢力串連，否決了由前主委辜嚴倬雲所主導並主持21次會議討論的行政契約，當天喧囂嘈雜慶賀之聲不絕於耳。隔天的2月1日，婦聯會旋被黨產會認定為附隨組織，喪失獨立自主運作的能力，慶賀者噤聲、喪志同仁求去，留下來的守城者上下一心堅忍團結，以「求生存、求發展、爭名譽」的信念，在三方向奮鬥：

在行政上積極爭取方面，雷倩指出，除了維持會務所必需經費外，更秉持蔣夫人創會宗旨，極力向黨產會爭取放行急難救助與慈惠經費。

在司法上抗爭到底部分，雷倩表示，婦聯會一邊不服黨產會的行政處分，在行政法院不屈不撓奮鬥；一邊在有準司法地位的黨產聽證會上，提出書證說明本會絕非國民黨附隨組織，並無不當取得財產；更一再主張黨產條例違憲違法，研擬準備各種釋憲方案。

雷倩表示，最後是在輿論上辨明是非：建立新聞發佈管道，對於黨產會挾權力機關之威，運用特定媒體，對歷史文獻斷章取義，對事實真相扭曲攻訐部分，盡力發稿澄清或駁斥，以正視聽，以維名譽。

雷倩說，最近更於釋憲條件成立後，迅速完成相關準備，於今天下午用印，送交司法院大法官裁奪。

雷倩表示，一年，365天，她要向婦聯會前輩們報告，全體守城人員無愧於心、無負使命，我們會繼續努力奮鬥到底！也要向全體國人報告，婦聯會是民進黨政府違憲違法執政的犧牲者，無論是黨產條例、促轉條例、政黨法，都在剝奪人民憲法保障的權利。因此，我們的釋憲案，不只在爭婦聯會的生存，更在爭國家權力與人民自由間的界線！