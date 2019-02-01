蘇貞昌：台美關係好還要更好 盼閣員互訪

2019-02-01 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今天下午在行政院接見美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑（William Brent Christensen）。蘇貞昌表示，現在台美關係可說是處於最佳的狀態，但台美關係「好還要更好」；他樂見AIT將今年訂為「美台旅行年」，期盼AIT除推動台美民間交流之外，「也能助我推動台美閣員互訪」，共同彰顯台美關係的密切友好。

蘇貞昌表示，新的一年，他對台美關係也有許多新的展望，希望雙方盡速洽簽自由貿易協定，持續深化台美安全合作，共同面對區域挑戰，也希望美國政府能持續支持台灣有意義地參與國際組織，台灣也將持續努力扮演印太區域和平締造者及貢獻者的角色，繼續深化與美國的實質關係。他期待台美關係在新的一年再創更好的成績。

蘇貞昌表示，今年是「台灣關係法」立法40周年，台灣關係法是台美關係重要的基礎，過去40年來穩定台海情勢、促進我國國家安全、經濟及社會發展等，都具有重要的意涵，現在台美關係可說是處於最佳的狀態，雙方的互信持續深化。

蘇貞昌說，為彰顯台灣關係法對台美夥伴關係及台海和平安全的重要性，外交部規畫辦理多項紀念活動，今年全年將以「台美恆久夥伴」為主軸，在台美舉辦一系列活動，相信可讓雙方人民了解台美在各面向的緊密交流與友好情誼。

蘇貞昌指出，台美關係「好還要更好」，台灣積極在印太區域扮演有建設性的重要角色，也繼續努力推動經濟更自由、開放；美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥博士本周來台，發表「二○一九經濟自由度指數」報告，很高興台灣今年排名挺進全球第10名，在亞洲排名第5，顯示我們在推動經濟自由開放的成果，是美國進一步深化雙邊經貿關係的理想夥伴。

他也樂見AIT將今年訂為「美台旅行年」，希望藉此見到更多台美交流互訪，「我第一次到美國，就是應國務院邀請，有機會進一步了解台美關係的重要性，至今印象深刻」，「因此，我期盼AIT除推動台美民間交流之外，也能助我推動台美閣員互訪，共同彰顯台美關係的密切友好」。