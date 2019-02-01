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蔡總統加菜金 慰勞堅守魯肉飯的海巡弟兄

2019-02-01 16:24聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

農曆春節將至，為防範因走私而帶來的非洲豬瘟肉製品，各海巡單位皆備有春節留守人員，蔡英文總統下午特別前往新北市貢寮區海巡署海洋局第16巡隊，聽取海巡署防疫簡報，並慰勉春節留守執勤的海巡人員，發送加菜金慰勞海巡弟兄時，蔡總統開玩笑的表示：這些加菜金可以讓堅守魯肉飯的海巡弟兄，不必餐餐魯肉飯。

蔡英文總統（右）下午特別前往新北市貢寮區海巡署海洋局第16巡隊，聽取海巡署防疫簡...
蔡英文總統（右）下午特別前往新北市貢寮區海巡署海洋局第16巡隊，聽取海巡署防疫簡報，並慰勉春節留守執勤的海巡人員。記者許正宏／攝影
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蔡英文總統下午特別前往新北市貢寮區海巡署海洋局第16巡隊，聽取海巡署防疫簡報，並...
蔡英文總統下午特別前往新北市貢寮區海巡署海洋局第16巡隊，聽取海巡署防疫簡報，並慰勉春節留守執勤的海巡人員。記者許正宏／攝影
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蔡英文總統（左）下午特別前往新北市貢寮區海巡署海洋局第16巡隊，聽取海巡署防疫簡...
蔡英文總統（左）下午特別前往新北市貢寮區海巡署海洋局第16巡隊，聽取海巡署防疫簡報，發送加菜金慰勞海巡弟兄時，蔡總統開玩笑的表示：這些加菜金可以讓堅守魯肉飯的海巡弟兄，不必餐餐魯肉飯。記者許正宏／攝影
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蔡英文總統（左）下午特別前往新北市貢寮區海巡署海洋局第16巡隊，聽取海巡署防疫簡...
蔡英文總統（左）下午特別前往新北市貢寮區海巡署海洋局第16巡隊，聽取海巡署防疫簡報，發送加菜金慰勞海巡弟兄時，蔡總統開玩笑的表示：這些加菜金可以讓堅守魯肉飯的海巡弟兄，不必餐餐魯肉飯。記者許正宏／攝影
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蔡英文總統（左）下午特別前往新北市貢寮區海巡署海洋局第16巡隊，聽取海巡署防疫簡...
蔡英文總統（左）下午特別前往新北市貢寮區海巡署海洋局第16巡隊，聽取海巡署防疫簡報，並慰勉春節留守執勤的海巡人員。記者許正宏／攝影
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海巡署春節非洲豬瘟蔡英文
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