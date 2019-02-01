毛嘉慶：韓國瑜若參選總統當然不能辭市長

2019-02-01 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



2020總統大選國民黨內傳出拱高雄市長韓國瑜參選總統的聲浪。黨主席吳敦義今早受訪也表示，他的態度完全開放。國民黨文傳會前副主委毛嘉慶今天在臉書貼文表示，若韓真的參選總統，為了穩定軍心，當然不能辭市長。因為，「難道劉備打關中還要先放棄川蜀？」

毛嘉慶指出，民進黨當然會逼韓辭市長再去選總統，因為他們很清楚政治是鬥爭，自己全載裝備去打一個赤手空拳的禿頭，當然比較愉快。所以選民不需要跟隨民進黨起舞。

毛嘉慶臉書全文：

大家都在討論總統選戰的策略與贏的可能，目前聲望最高、最受期待的韓國瑜當然也成為各界熱門人選之一。問題是在，部分選民會質疑：民進黨會不會逼韓辭市長再去選總統？小弟的想法是：民進黨當然會這麼做，因為他們很清楚政治是鬥爭，自己全載裝備去打一個赤手空拳的禿頭，當然比較愉快。所以若屆時韓出線，選民需要跟隨民進黨起舞嗎？直接略過他們的陽謀與話術吧！別再上當。

畢竟我們是破落的在野黨，如果韓市長在大家期待下參選總統，為了穩定軍心當然不能辭市長。難道劉備打關中還要先放棄川蜀？

從2016至今，民進黨上台後違憲濫權及失去人民信任的種種作為，我們若還不能理解總統大選是國家生存保衛戰，還天天耍廢裝可愛，那就繼續當「蓋頭鰻」吧！