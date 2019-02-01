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【重磅快評】律師當國師 沈榮津精準示範七傷拳

2019-02-01 13:16聯合報 主筆室

對民進黨政府來說，「地方政府」們從來沒有這麼好用過！

去年十一月「以核養綠」、「火力發電年減百分之一」公投案過關，外界雖預期蔡政府會讓核電重回二○二五年以後供電之列，但經濟部昨天拍板，核一如期除役，核二及核三不延役，核四不重啟，形同宣告二○二五年「自然廢核」，呼應蔡政府二○二五非核家園的神主牌。

同時，沃旭能源等四家離岸風電開發商、總計六個風場的籌設許可先前一直卡在彰化縣政府，但經濟部透過法律解釋解套，「繞過」彰化縣府，六座風場籌設許可昨晚全數發出；更妙的是，經濟部長沈榮津還羅列核電廠不延役、不重啟的十一大理由，主要是因地方政府反彈、核廢料無法處理等，並希望地方政府不要再增加發電限制。

經濟部官員在春節已連出數套猛拳，前天才對風電商送出躉售電價5.5元大禮，昨天上場更是虎虎生風，右拳打退「以核養綠」公投，把民進黨二○二五非核家園神主牌重新上架，左手更一舉發出六座風場籌設許可，雙手一拍收工，兩三下就解決蔡政府的能源課題，也讓風電業者荷包賺滿。

經濟部這套左右逢源的拳路精妙無他，就是相準地方政府的豆腐好吃罷了，拿風電籌設許可來說，先前彰化縣政府兩次回函卡住許可，儘管已逾時效，經濟部能源局竟能繞道，稱請教律師的意見後，確認能源局可依照彰化縣府回函內文「無涉彰化縣府的職權」核發籌設許可，逕行發出許可，民眾納悶的是，如果早知如此，經濟部能源局就自己玩就好，幹嘛繞一大圈要地方政府同意？

經濟部收拳再出，還是再打地方政府，把核電廠不延役、不重啟的帳又算到地方政府頭上，說這些都是因為地方政府反彈、核廢料無法處理，還加碼責怪地方政府不該增加發電限制等，形同告訴民眾，以後若缺電別怪蔡政府了，這些都是地方政府的錯。

經濟部表現實在太出色了，按經濟部的邏輯，只要地方反對，就「請教律師」解決，核電廠要徐役就除役，核廢料要放那裡處理就放那裡處理，發電為什麼要被限制？這些都可以由律師解釋「無涉地方政府的職權」即可迎刃而解，蔡政府能找這群足堪國師的律師，處理政務何難之有？

只是經濟部出手太精準，直接命中新北、台中、雲林等縣市，這些縣市都是藍營主政，經濟部看顏色出拳，挑縣市吃豆腐，小心打成了七傷拳，落得滿面豆花，當企業、人民抱怨缺電停電，沒戴口罩不敢出門，「戰犯」是誰，大家心裡可是明明白白！ 

經濟部長沈榮津羅列核電廠不延役、不重啟的十一大理由，主要是因地方政府反彈。本報資...
經濟部長沈榮津羅列核電廠不延役、不重啟的十一大理由，主要是因地方政府反彈。本報資料照片
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經濟核電

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