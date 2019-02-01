民怨調查表陸續回收中 行政院：已有70、80個

2019-02-01 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



行政院發言人Kolas Yotaka表示，日前由秘書長辦公室發出給各部會填寫的民怨調查表陸續回收中，目前已搜集到約70到80個民怨案例，每個部會多則5個，包括農委會禁用農藥巴拉刈，內政部的入山證申請耗時、身分證與外籍人士居留證編碼系統不相容，財政部負責酒吧中調酒被認定為違法私酒等問題，這些民怨搜集的同時，也要求各部會提報解決方案與時程。

Kolas Yotaka表示，搜集民怨腳步還在進行，將陸續彙整，除了部會主管相關業務外，蘇貞昌也正在分批與黨籍立委座談，也會觸及民怨解決方案，現在已與兩批立委座談，年後還有兩批。被問到何時會對外說明民怨調查的整體結果，Kolas Yotaka說，重點不是自己知道民怨在哪裡，重點是要告訴人民如何解決，行政院將隨時對外說明。

Kolas Yotaka舉例，內政部戶政司反應外國人申請在台證件的不便，內政部也提報民眾認為國家公園入園申請不夠友善，農委會舉出禁用農藥巴拉刈引發批評，財政部也有提到酒吧調酒的管理問題，目前相關部會都在解決，因為蘇貞昌甫上任就強調，不只要發現問題，還要提出解決問題的方案、由誰解決、何時解決。