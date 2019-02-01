民怨調查表陸續回收中 行政院：已有70、80個
行政院發言人Kolas Yotaka表示，日前由秘書長辦公室發出給各部會填寫的民怨調查表陸續回收中，目前已搜集到約70到80個民怨案例，每個部會多則5個，包括農委會禁用農藥巴拉刈，內政部的入山證申請耗時、身分證與外籍人士居留證編碼系統不相容，財政部負責酒吧中調酒被認定為違法私酒等問題，這些民怨搜集的同時，也要求各部會提報解決方案與時程。
Kolas Yotaka表示，搜集民怨腳步還在進行，將陸續彙整，除了部會主管相關業務外，蘇貞昌也正在分批與黨籍立委座談，也會觸及民怨解決方案，現在已與兩批立委座談，年後還有兩批。被問到何時會對外說明民怨調查的整體結果，Kolas Yotaka說，重點不是自己知道民怨在哪裡，重點是要告訴人民如何解決，行政院將隨時對外說明。
Kolas Yotaka舉例，內政部戶政司反應外國人申請在台證件的不便，內政部也提報民眾認為國家公園入園申請不夠友善，農委會舉出禁用農藥巴拉刈引發批評，財政部也有提到酒吧調酒的管理問題，目前相關部會都在解決，因為蘇貞昌甫上任就強調，不只要發現問題，還要提出解決問題的方案、由誰解決、何時解決。
Kolas Yotaka也提到，立委在座談時也有提出，暖冬計畫推行過程中，業者申請補助款有時間差，將造成小本經營的業者有周轉困難。當場蘇貞昌要求馬上解決，交通部和觀光局也正在做，預計在農曆年前地方政府都會拿到中央政府提早預付的暖冬計畫經費撥補款項。Kolas Yotaka說，若已經解決的要馬上告訴立委，若要帶回去研究的，也要在幾天內給立委一個答案。
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