【重磅快評】呼叫喜樂島 總統已宣布：公投只是遊戲

2019-02-01 11:48 聯合報 記者主筆室╱即時報導



呼叫「喜樂島」，呼叫「林義雄」，呼叫「獨派大老」，公投已經嘸效啊，恁咁知？

郭倍宏等一票獨派實在有趣，他們昨早浩浩蕩地開了記者會，要求每個立委表態並書修正公投法的連署書，讓人民可以透過公投，完成台灣獨立大業，以及正名、制憲。他說，民進黨在立法院是多數，要修公投法非常簡單，呼籲立法院立即修法。

可是下午蔡英文就回應了，她的經濟部長沈榮津宣布，核電不延役、亦不重啟，非核家園2025照做不誤，把「以核養綠」公投投下同意票的589萬公民，完全當做盤子。

嘿！獨派，不要裝睡了。蔡大總統的意思很明白了，就算給你投了台獨公投，就算絕大多數公民都投了贊成票，她大總統不宣布台獨，你們也一樣拿她沒輒。你們幹嘛還那麼安靜，還不出來包圍、或繞總統府遊行？

現在台灣是什麼體制？雙首長制、總統制、還是半內閣制？都不是，現在是「民主皇帝制」，就是選民的確可以投票，但選出來的，是一個表面上叫做總統的皇帝。她愛幹什麼就幹什麼，不必管百姓死活，因為，這樣才符合皇帝的定義！如果她還理百姓的感受，這皇帝就做得太不過癮了。

你看，離岸風電，一度要拿五、六塊錢去跟人家買，伸手撈進老百姓的口袋，每年多掏一千億的錢，去養一干我們都不認識外國風電業者，蔡大總統並沒有一絲心疼，她沒有震怒，沒有將沈榮津叫到宮裡去罵，沒有痛哭流涕說，這根本就是喪權辱國；相反地，沈榮津的部長從選前安心做到選後，沈大臣若不是在執行皇上的旨意，皇上怎會安之若素呢！

民主皇帝比封建皇帝更慓悍、更雍容、也更偽善，她可是人民選出來的，是人民讓她當皇帝的，不是拿刀槍殺出來的天下，這完全符合時代潮流，有著比天命更加不可一世的正當性。

既然如此，當然要耍一下威風，讓全世界看到，她的這個民主皇帝，連川普都要屈居下風。川普要蓋花費五十億美元的美墨邊境牆，這錢怎麼要都要不到，只能關閉他的政府，懲罰一下一群公務員，五十億美元才多少，一千五百億台幣，可我們蔡大總統手下區區一位經濟大臣大筆一揮，兩個兆就花下去了，眼皮還不曾眨一下。