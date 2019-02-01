職籃有望重生！張景森：今年底開打是目標

2019-02-01 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



睽別台灣近20年的職業籃球有望在今年底重生，民進黨立委蔡易餘日前與行政院體發會召集人張景森共商職籃政策，其中國營事業提撥推動體育經費、企業投資職業賽事可享租稅減免，已獲行政院支持。接下來將由國內主要球隊組成的協會推動職籃重啟，職籃的營運則可望交由「職籃公司」。

前立委高志鵬長年推動職籃復興，高日前因貪汙罪遭判刑喪失立委資格，蔡易餘接下重擔，繼續與行政部門及民間溝通職籃事宜。

蔡易餘說，今年底職籃開打的目標不變，現有的SBL超級籃球聯賽球團，都認為可升級為職籃，但職籃的賽事規模及球隊營運都需擴大，球團經費勢必大幅提升；要恢復職籃，企業投資是關鍵，因此他與民間都希望政府能有獎勵企業投資職籃的節稅方案，「這部分政院持正面態度」。

張景森說，推動職籃在2019年底開打，本來就是政府的立場。高志鵬、蔡易餘及民間團體持續自發性推動，政府一定會全力支持，體發會已要求體育署全力促成。

張表示，運動產業化是政府的既有政策，國內職棒運行早已上軌道，也盼職籃趕快推動。過去兩年就在推動「升級版」的SBL，升級的目的就是朝向職業化，「目前的準備工作都差不多了」，能否達成年底開打目標，還要看各方的共識與努力。

張景森說，職籃的推動希望採用新模式，首先將整合國內現有幾支重要籃球隊的意見，組成「協會」，營運職籃的工作則交由「職籃公司」，目前有很多企業表達支持並願意贊助職籃。