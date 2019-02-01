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吳敦義赴黨中央 向同仁拜年發福袋

2019-02-01 10:46聯合報系攝影中心 記者鄭清元╱即時報導

國民黨主席吳敦義上午前往國民黨中央黨部，向黨內同仁發放賀年福袋，祝福大家新年快樂，諸事大吉。

國民黨主席吳敦義（右二）上午前往中央黨部，向黨內同仁發放賀年福袋。記者鄭清元／攝...
國民黨主席吳敦義（右二）上午前往中央黨部，向黨內同仁發放賀年福袋。記者鄭清元／攝影
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國民黨主席吳敦義（左）上午前往中央黨部，向黨內同仁發放賀年福袋。記者鄭清元／攝影
國民黨主席吳敦義（左）上午前往中央黨部，向黨內同仁發放賀年福袋。記者鄭清元／攝影
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國民黨主席吳敦義上午前往中央黨部，向黨內同仁拜年。記者鄭清元／攝影
國民黨主席吳敦義上午前往中央黨部，向黨內同仁拜年。記者鄭清元／攝影
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國民黨吳敦義福袋

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