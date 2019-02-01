吳敦義赴黨中央 向同仁拜年發福袋

相關新聞
63%曾涉貪污、買票、黑道！揭開台灣議長權力魔戒的祕密2019-02-01 09:34
【重磅快評】呼叫喜樂島 總統已宣布：公投只是遊戲2019-02-01 11:48
民怨調查表陸續回收中 行政院：已有70、80個2019-02-01 11:48
職籃有望重生！張景森：今年底開打是目標2019-02-01 11:46
反空汙公投未落實？盧秀燕：中央以拖待變 對不起人民2019-02-01 11:19
離岸風電最大困局：缺乏社會支持體系？2019-02-01 10:59
立院新會期報到 公投同婚等議題受矚目2019-02-01 10:58
立院新會期 蘇嘉全：虐童修法列最優先法案2019-02-01 10:52
立院新會期報到 15日開議2019-02-01 10:47
新能源政策不甩公投 台大醫：尊重民意只是蔡政府話術2019-02-01 09:11
獨派再催蔡政府修公投法2019-02-01 00:39
台美簽FTA 美：先移除美豬障礙2019-02-01 00:36
新聞眼／怕公投影響大選 把公投閹割？2019-02-01 00:22
中選會決議 明年總統、立委同日選2019-02-01 00:15
提新決議文被林濁水批 卓榮泰：衡量的是台灣現在情勢2019-02-01 00:01
雙英拚人氣 春節到台南西港慶安宮發紅包2019-01-31 23:19
面對未來立委選舉 卓榮泰擬採大戰略2019-01-31 22:53
【即時短評】尊重公投 但恕難照辦？2019-01-31 22:41
政院：尊重公投結果 非核家園總目標不改變2019-01-31 22:24
蔡政府推去蔣化 郝龍斌：扁政府民調低時也動歪腦筋2019-01-31 21:00
立委只是兼職？ 許毓仁參加區塊鏈峰會身份惹議2019-01-31 20:52
2台男澳洲外送遭撞死 外交部將協助家屬赴澳處理後事2019-01-31 20:39
中選會提修法 未來公投可能與大選脫鉤2019-01-31 20:28
台中花博爭議 中市府：明天匯款300萬台幣2019-01-31 20:28
國民黨總統提名機制未定 蔡正元：把韓國瑜當防磚門檻2019-01-31 20:26
蘇貞昌與地方首長 過年關懷弱勢2019-01-31 20:13
獨派要求公投法納入獨立正名 民進黨：尊重立院黨團2019-01-31 20:02
蘇嘉全夫婦好野人抱近七千萬存款？近一半是公款啦2019-01-31 19:00
卓榮泰：勞工較弱勢 勞保處理緩一點照顧多一點2019-01-31 18:19
好嗆！吳釗燮又推特嗆陸 稱國台辦是瘋子2019-01-31 18:16
影／立法院搬進中正紀念堂？藍綠立委意見分歧2019-01-31 17:34
照顧第一線成員 蘇貞昌：警消海巡醫療補助比照國軍2019-01-31 17:04
影／變身劉文正！網友讚蘇嘉全「被政治耽誤的歌手」2019-01-31 16:58
跌倒住院2個多月 李登輝今天出院了2019-01-31 16:44
台灣前途不能等？ 獨派：修鳥籠公投法2019-01-31 16:06
影／綠拚2020推新決議文 獨派不埋單 藍委批操作統獨2019-01-31 15:52
【重磅快評】是誰強迫經濟部跪地、民眾付贖金？2019-01-31 14:50
住院65天 李登輝今下午將出院回家過年2019-01-31 14:46
總統談台灣經貿開放成果 佛訥允助台美洽簽FTA2019-01-31 14:46
熱門文章
新台幣去蔣有譜了？ 葉毓蘭：去你的2019-01-31 19:47
美方為何邀韓國瑜演講？ 他揭原因在這三個問題2019-01-31 16:50
謝龍介曝高雄攤商樂賺錢 大讚韓國瑜是「希望的化身」2019-01-31 14:05
中選會決議 2020總統、立委同日投票2019-01-31 18:03
警察人事切割 警大校長4官警人事底定年後上任2019-01-31 16:55
台中花博爆遭AIPH取消授權？ 市府急電滅火稱達成共識2019-01-31 19:16
紅背心事件林佳龍、張政源臉書互槓 台鐵回應了2019-01-31 17:06
蝦米？好感度與柯P吊車尾…粉絲哭哭 韓國瑜神回1句話2019-02-01 10:00
台中花博權利金爭議 盧秀燕：沒交接詳細 願概括承受2019-01-31 20:56
柯酸馬不是第一次 不熟的兩人因他結怨2019-02-01 08:00
蔡總統最害怕的男人？ 韓國瑜：經濟衝不起來才最可怕2019-02-01 00:25
【即時短評】尊重公投 但恕難照辦？2019-01-31 22:41
政院：尊重公投結果 非核家園總目標不改變2019-01-31 22:24
【重磅快評】是誰強迫經濟部跪地、民眾付贖金？2019-01-31 14:50
好嗆！吳釗燮又推特嗆陸 稱國台辦是瘋子2019-01-31 18:16
蘇嘉全夫婦好野人抱近七千萬存款？近一半是公款啦2019-01-31 19:00
影／AIT台北處長拜會韓國瑜 談話內容受矚目2019-01-31 14:57
台鐵「紅背心」之亂 林佳龍槓張政源2019-02-01 00:24
傅崐萁、徐榛蔚新財報曝光 5筆不動產上億元取得2019-01-31 13:14
影／捕獲野生張琍敏 原來韓國瑜選前之夜神祕嘉賓是她2019-01-31 21:42
避免「棄保」讓柯P撿便宜 王鴻薇挺韓國瑜選總統2019-01-31 11:49
被日媒封為小英最怕的男人 韓國瑜大笑後這樣說2019-01-31 17:30
黎明幼兒園長陳情自殘 總統府：全力安撫情緒2019-01-31 13:52
國民黨盤點立委選區：雲林以南仍艱困 高雄參選爆炸2019-01-31 14:04
總統初選支持全民調 盧秀燕：國民黨要開大門走大路2019-01-31 13:46
台南立委選戰 陳筱諭向92歳高齡扁媽拜年獲支持2019-01-31 16:06
高雄水果再報喜 又13貨櫃銷陸2019-01-31 23:10
跌倒住院2個多月 李登輝今天出院了2019-01-31 16:44
林濁水：卓榮泰動作大、理由怪 想清楚再做才好2019-01-31 13:05
新能源政策不甩公投 台大醫：尊重民意只是蔡政府話術2019-02-01 09:11
新聞眼／怕公投影響大選 把公投閹割？2019-02-01 00:22
六都市長就職滿月 侯網路好評最高柯吊車尾2019-01-31 14:04
韓國瑜談賽馬 港馬會：收益太誇大2019-01-31 18:28
中市23區長調動 人事大地震2019-02-01 00:02
新聞眼／台鐵「紅背心」臉書開戰 派系惡鬥蔓延部會2019-02-01 00:24
立委只是兼職？ 許毓仁參加區塊鏈峰會身份惹議2019-01-31 20:52
花博爆權利金爭議 盧秀燕：概括承受2019-01-31 23:44
獨派再催蔡政府修公投法2019-02-01 00:39
中選會決議 明年總統、立委同日選2019-02-01 00:15
韓國瑜選總統？游淑慧：決定權不在他2019-02-01 09:54
留言