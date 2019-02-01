立院新會期報到 公投同婚等議題受矚目

2019-02-01 10:58 中央社 台北1日電



立法院第9屆第7會期今天報到，新會期各黨團優先法案，朝野都關注虐童相關法案，列為最優先處理；九合一選舉併公投如同婚議題亂象多，民進黨團、親民黨團也認為公投法應修法。聯合報系資料照 分享 facebook

立法院第9屆第7會期今天報到，新會期各黨團優先法案，朝野都關注虐童相關法案，列為最優先處理；九合一選舉併公投亂象多，民進黨團、親民黨團也認為公投法應修法。

立法院新會期上午8時開始立委報到，依立法院朝野黨團協商結論，各黨團同意定於2月15日舉行第9屆第7會期第1次會議，也就是開議日。

民進黨立法院黨團幹事長李俊俋向中央社記者表示，目前還在調查黨團立委意見中，會再送到黨團彙整，並跟行政院討論，行政院有他們的優先法案，黨團也會列出優先法案，還沒有最後定案。

李俊俋說，去年公投引起非常大爭議，黨團也成立研修小組，看起來下會期會處理公民投票法修法；虐童相關法案大家也很關切，大概也會列入優先法案來處理。

此外，大法官會議在民國106年5月24日做出第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在解釋公告後2年內，修改相關法律，時程已經相當接近。民進黨團總召柯建銘表示，同婚修法，行政院還在集各方意見，預計15日立法院開議之前會有答案。

國民黨立法院黨團書記長曾銘宗表示，下會期是法案會期，黨團主張的優先法案清單還在研擬中，他個人是希望修正財政收支劃分法以及所得稅法，呼籲政府一起拚經濟。

由於近日不斷發生虐童事件，國民黨團總召江啟臣說，黨團已著手進行整理，將家暴與虐兒刑罰加重法律修正案，列為新會期優先法案，以最高順位加速立法程序，嚴懲家暴者與施虐者。

時代力量立法院黨團總召徐永明說，虐童相關法案朝野都有共識，應該列為最優先法案、委員會儘速處理；兩岸協議監督條例部分，民進黨似乎要提出新的決議文，與其政黨表態，不如立法來清楚定位兩岸的互動關係。

徐永明說，行政院也已經表態要處理中正紀念堂問題，因此國立中正紀念堂管理處組織法也應該要一起處理；能源政策部分，無論核二、核三要不要延役或是核四問題、核廢料處理等，都應法制化；另外，婚姻平權法案、集會遊行法、公職人員選舉罷免法、性騷擾防治法修正草案等，都是時代力量的優先法案。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，下會期的優先法案，包括針對公投法的修正，因為大選綁公投的亂象，應趕緊修正，不然年底選舉又要到了，不能再有一次的亂象產生；此外，也因為虐童案不斷發生，相關修法也要趕快進行。