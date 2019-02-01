孫大千籲快推總統參選人 「選情樂觀到躺著選都贏？」

2019-02-01 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



南投縣長林明溱前天表示建議黨內初選在農曆年後就舉行，採用全民調，國民黨組發會主委李哲華受訪時說，四年前4月初選辦法才送中常會、5月領表登記，四年前年那時候情況那麼糟糕，國民黨都不急了，如果這次黨內能好好溝通更好；國民黨前立委孫大千說，當然急，推選2020總統參選人是當務之急，若拖到6月底才完成提名，等於總統候選人只剩下半年的時間可以打選戰，「黨中央難道是認為，其他的候選人都是出來陪榜的，選情已經樂觀到躺著選都穩贏了嗎？」

孫大千說，國民黨2016年總統大選候選人產生的過程，原本就是一個不得已而為之的特例，當時黨內有意參選的人士聊聊可數，作業一波三折，才會導致提名的時間向後拖延，「黨中央又何必一直拿來當作藉口呢？」

孫大千說，如今黨內表態參加總統初選的人選眾多，越早進行初選，進行內部整合的時間自然更為充裕，這是選舉操盤的基本ABC，再說，每次一提到「全民調」，黨中央就要搬出2016年的「換柱」案例來打槍，而這次當選高雄市長、新北市長和台中市長的韓國瑜、侯友宜、盧秀燕難道不是全民調產生的人選嗎？