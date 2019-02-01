孫大千籲快推總統參選人 「選情樂觀到躺著選都贏？」
南投縣長林明溱前天表示建議黨內初選在農曆年後就舉行，採用全民調，國民黨組發會主委李哲華受訪時說，四年前4月初選辦法才送中常會、5月領表登記，四年前年那時候情況那麼糟糕，國民黨都不急了，如果這次黨內能好好溝通更好；國民黨前立委孫大千說，當然急，推選2020總統參選人是當務之急，若拖到6月底才完成提名，等於總統候選人只剩下半年的時間可以打選戰，「黨中央難道是認為，其他的候選人都是出來陪榜的，選情已經樂觀到躺著選都穩贏了嗎？」
孫大千說，國民黨2016年總統大選候選人產生的過程，原本就是一個不得已而為之的特例，當時黨內有意參選的人士聊聊可數，作業一波三折，才會導致提名的時間向後拖延，「黨中央又何必一直拿來當作藉口呢？」
孫大千說，如今黨內表態參加總統初選的人選眾多，越早進行初選，進行內部整合的時間自然更為充裕，這是選舉操盤的基本ABC，再說，每次一提到「全民調」，黨中央就要搬出2016年的「換柱」案例來打槍，而這次當選高雄市長、新北市長和台中市長的韓國瑜、侯友宜、盧秀燕難道不是全民調產生的人選嗎？
孫大千說，中常委和智庫一向和黨中央的關係密切，此時由親吳派的中常委提案推動「美式初選」，還要等智庫慢慢來研究，這樣的處理方式，擺明了是要「以拖待變」，「不是要陷黨主席於不義嗎？」既然中選會已經正式決議2020年的立委和總統的選舉將同時舉行，他質疑黨中央還有什麼理由以「先立委，後總統」的方式，進行黨內初選的程序。
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