韓國瑜選總統？游淑慧：決定權不在他

2019-02-01 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



國民黨青壯派市議員王鴻薇昨力挺高雄市長選總統，國民黨議員游淑慧今在臉書表示，韓國瑜要不要選總統，決定權不在他，在台灣、在人民。

另對柯、韓關係，游淑慧說，她和韓市長有過幾年的共事情誼，他是北農總經理、她是北農的官派董事，因此對他有更多的認同和支持。

但在柯市長任內的韓國瑜，雖然一樣擁有柯文哲的支持；但顯然柯只把韓當「下屬」，而在「盟友」的選擇上，當時的柯文哲還是選擇民進黨。所以「義氣是什麼？」的柯文哲，最後還是讓韓國瑜離職。

游淑慧指出，當時韓國瑜在市議會被羞辱的時候，也有許多人問：國民黨籍市議員呢？國民黨市議會都沒有戰將嗎？但她猜想，在柯文哲市長的縱容下，上一屆的市議會，民進黨幾乎是「準執政黨」。

游淑慧還指出，2018年初，當時黨門內在六都提名初選登記時，韓總曾到北市黨部來登記參選台北市長。她聽到這消息興奮不已，認為真是一步好棋，還和韓總幕僚討論後續步伐；只可惜最後被制止，韓總仍遵守黨的安排到高雄去打拼。

游淑慧指出，回顧她認識韓總的這幾年，韓總幾乎沒有主動「為自己」爭取什麼位子或資源，但他是一個樂觀和自信的人，把他放在哪，他就全力做好，不管順境或逆境。把他放北農，他成為北農最耀眼的總經理；把他放高雄，他創造了高雄30年來的奇蹟；現在要他選總統？相信他心理還沒想過「要不要」，因為他本來就不是一個會為自己不斷想位子的政治人物。

現在反而是台灣民眾要想一想，你們「要不要」他選？而韓總則要想「該不該」為台灣選。