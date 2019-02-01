新能源政策不甩公投 台大醫：尊重民意只是蔡政府話術

2019-02-01 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



王明鉅今天上午在他臉書PO文指出，經濟部昨天下午公佈了他們想了兩個月的新能源政策，竟然和公投之前喊的2025非核家園能源政策完全相同。圖／報系資料照 分享 facebook

去年力挺以核養綠公投的台大醫院前副院長王明鉅，針對經濟部昨天公佈的新能源政策，他今天上午在臉書說，原來行政院前院長賴清德在立法院向全國民眾說，「如果要以空汙作為標準，最好的能源，就是核電啊。」這句話，是公投結果出爐、選舉大敗之後，呼攏全國民意的謊言，「我們手中只剩下選票，別再相信這個政黨任何尊重民意的話術。」

王明鉅今天上午在他臉書PO文指出，經濟部昨天下午公佈了他們想了兩個月的新能源政策，在黨名上就有著民主兩字的政黨，作了最不民主的事。政治人物和我們想的果然不一樣，原來公投之後，需要思考2個月的新能源政策，竟然和公投之前喊的2025非核家園能源政策完全相同。

他說，口中喊著尊重民意的民進黨政府，想了2個月之後才找到，原來尊重公投民意的實際作法，就是對於否決2025非核家園的公民投票結果，全部都不予理會，尊重民意只是話術。原來行政院長賴清德，在立法院裡公然向全國民眾說「如果要以空汙作為標準，最好的能源，就是核電啊。」這句話，竟然是公投結果出爐，選舉大敗之後，呼攏全國民意的謊言。

王明鉅認為，即使是在公民投票表達民意之後，他們仍然決定把台灣最穩定最能自主掌握的能源與未來，全部拋棄。然後把台灣2358萬人能不能活下去的電力基礎，寄託在要花4倍以上的價錢來買，一切全靠老天吃飯的離岸風力發電上。

王明鉅表示，他很傷心，但並不灰心。他為台灣將失去穩定與低成本的核能電力，失去了讓台灣能在困難中繼續發展經濟的重要基礎而傷心，為台灣將失去了來源最能自主，既沒有空汙傷害人民健康，也沒有碳排放不會惡化全球暖化的核能電力而傷心，為耗費上千位工程師無數心力，也投入近3000億元預算的世界一流的核四龍門電廠，本來就能提供台灣十分之一的電力，現在卻即將被當作垃圾拋棄而傷心。

「台灣會出現沒有國際競爭力，卻能拿著全民電費補助而大賺錢甚至股價狂漲的離岸風電相關公司」，他更為了將有許多中小企業與家庭將會因為錯誤的廢核政策，每個月將多支付20%以上的電費，每年多支出1300億元以上而更削弱競爭力而傷心。

王明鉅呼籲民眾，可以在接下來的選戰中，努力支持贊成續用核電的政黨、立委與總統候選人，更可以努力說服身邊的朋友，反對同意2025廢核的政黨、立委與總統候選人。