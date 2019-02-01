提新決議文被林濁水批 卓榮泰：衡量的是台灣現在情勢

2019-02-01 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



民進黨面對2020總統大選，主席卓榮泰日前說不排除今年9月公布一個「新決議文」，以與當前台灣社會進行大對話。前立委林濁水批評此「怪怪的」。卓榮泰昨天（1月31日）表示，他衡量的是整個台灣現在的情勢，堅持民進黨的精神、價值之外，要與當下結合，新時代台灣需要什麼？民進黨要與社會對話。

對於提新決議文的理由，卓榮泰曾說像兩岸議題，現在談維持現狀，應該要讓人民知道維持現狀的意義是什麼，維持現狀是維持什麼樣的現狀。

林濁水昨天在臉書指出，「維持什麼現狀」如果搞不清楚，拜託率先主張的總統蔡英文出來講不就得了？但卓不去問，卻帶著整個黨「大家研議」維持現狀決議文，不是怪得很？如果研議出來的和總統的不一様，不是麻煩大了？

卓榮泰到立委趙天麟舉辦的助理團隊幹部訓練營為營隊打氣，被媒體問到林濁水對他的批評，他表示林是理論大師，他沒有辦法跟林做太多的論述，林有時候覺得他怪怪的，他也不能怪林；他不是針對那一個人說的那一句話，他衡量的是台灣現在的整個情勢，在堅持黨的精神和價值之外，民進黨要跟當下結合，「新時代台灣需要什麼事情？我們願意和社會對話。」