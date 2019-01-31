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【即時短評】尊重公投 但恕難照辦？

2019-01-31 22:41聯合報 記者林河名╱即時報導

經濟部今天公布能源檢討報告，回應去年11月24日公投結果。但「以核養綠」公投，只刪除電業法「2025」非核家園的年限框架，行政院依然強調「非核家園的總目標不改變」；而「燃煤年減1%」公投，經濟部雖表示2年內不再新擴建燃煤機組，卻也預告2021年之後就「無法達標」。公投結果無法改變蔡政府的能源政策，到底出了什麼問題？

去年九合一選舉揭曉後，當時行政院長賴清德在第一時間請辭後決定暫時留任，其中一個重要原因，即「短期內會依公投結果完成相關法案，積極回應人民期待」。當時他還強調「我是正面看待公投，我是民主萬歲的人」，也讓外界揣測，公投結果會不會讓民進黨政府順勢扭轉遭逢困難的能源政策？

不過，從經濟部花了2個多月完成的能源檢討報告來看，民進黨政府雖依據公投結果作了些許調整，但非核家園的方向完全沒有改變；即使電業法修正之後，不再限定「2025」非核家園，然而，經濟部宣布「核電廠不延役，核四不重啟」，也等於2025年就「自然」達成非核家園，公投提案人想要「以核養綠」也成白搭。

探究原因之一，不能不說公投提案本身已先存在瑕疵，讓行政機關「有漏洞可鑽」。因為，「以核養綠」公投主文是：「您是否同意：廢除電業法第95條第1項，即廢除『核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉』之條文？」公投雖然通過，行政院也提案刪除該條文，但核電廠是否停止運轉，仍屬於行政機關權責。主張「以核養綠」者就算覺得經濟部「取巧」，但除非公投主文改為限令核電廠必須延役，否則也只能徒呼負負。

至於「燃煤年減1%」公投，也面臨「能源配比」無法完全配合的困境。即使公投通過，行政部門一句「無法達標」，似乎也莫奈他何。

只是，行政部門固然有其難處，但政府對於公投，口口聲聲強調「尊重公投結果」，卻又未能竭盡全力依公投結果施政，也難怪有人質疑「公投」只是政治人物運用的工具。

民進黨當年高喊「公投」，獨派團體「喜樂島聯盟」今天則大動作發表公開連署信，催促蔡政府修正「公投法」，要完成台灣獨立、正名及制憲。但看看「以核養綠」的公投結果，所謂「 民主萬歲」的公投，莫非只是說說而已？

經濟部31日發布最新能源政策檢討，能源配比照舊，核電不使用，核電廠不可能延役或重...
經濟部31日發布最新能源政策檢討，能源配比照舊，核電不使用，核電廠不可能延役或重啟。 圖／聯合報系資料照
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