政院：尊重公投結果 非核家園總目標不改變

2019-01-31 22:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



經濟部今天對外說明能源議題公投評估結果。行政院發言人Kolas Yotaka表示，行政院尊重經濟部的專業評估，也支持核電廠不再延役。她強調，政府尊重公投的結果，但政府開發再生能源的腳步不會停歇，非核家園的總目標不改變，會繼續努力減少空汙，並且穩定供電。

經濟部今天表示，依照公投結果積極檢討，除了修改電業法外，可以在法定期限2年內，不再新擴建燃煤機組，且達成每年減少1%火力發電量的公投要求，但民國110年（2021年）起無法達標；此外，評估既有核電廠延役有困難，因此沒有延役可能。

Kolas表示，政府尊重公投的結果，經濟部已公告電業法第95條第1項條文自去年12月2日失效，另也已將該條文的修正草案送進立法院，待立法院三讀，即正式廢除「2025非核家園」在法律上的期限。

Kolas也說，行政院尊重經濟部提出的專業評估，包括也支持核電廠不再延役。她表示，任何要求核電廠延役的倡議，評估後發現都遭遇法規的限制、地方政府的反彈，尤其核廢料已無處可去，是台灣人民面臨最無解的窘境，因此行政院支持經濟部所提出核電廠不延役的方向。

Kolas還強調，政府開發再生能源包括離岸風電、太陽光電等，腳步不會停歇；非核家園的總目標不改變，會繼續努力減少空汙，並且穩定供電。