立委只是兼職？許毓仁參加區塊鏈峰會身份惹議

2019-01-31 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



TEDxTaipei共同創辦人的國民黨不分區立委許毓仁，昨出席2019區塊鏈產業技術峰會擔任主題講者，介紹職稱竟然是「全球區塊鏈政策委員會亞洲區委員長『兼立法委員』」，引發質疑。

有曾任國會助理，目前在金融業服務的網友，就在個人臉書分享許毓仁昨參與區塊鏈峰會簡介照，質疑許只想「『兼』立法委員」，那可以還她納稅錢嗎？還揶揄許毓仁，如果忙不過來，真的可以換別人當；相信許「是科技專業，但立法不專業」。