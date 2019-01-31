立委只是兼職？許毓仁參加區塊鏈峰會身份惹議

相關新聞
蘇嘉全夫婦好野人抱近七千萬存款？近一半是公款啦2019-01-31 19:00
好嗆！吳釗燮又推特嗆陸 稱國台辦是瘋子2019-01-31 18:16
中選會決議 2020總統、立委同日投票2019-01-31 18:03
卓榮泰：勞工較弱勢 勞保處理緩一點照顧多一點2019-01-31 18:19
蔡政府推去蔣化 郝龍斌：扁政府民調低時也動歪腦筋2019-01-31 21:00
台中花博權利金爭議 盧秀燕：沒交接詳細原願概括承受2019-01-31 20:56
2台男澳洲外送遭撞死 外交部將協助家屬赴澳處理後事2019-01-31 20:39
中選會提修法 未來公投可能與大選脫鉤2019-01-31 20:28
台中花博爭議 中市府：明天匯款300萬台幣2019-01-31 20:28
國民黨總統提名機制未定 蔡正元：把韓國瑜當防磚門檻2019-01-31 20:26
蘇貞昌與地方首長 過年關懷弱勢2019-01-31 20:13
獨派要求公投法納入獨立正名 民進黨：尊重立院黨團2019-01-31 20:02
影／立法院搬進中正紀念堂？藍綠立委意見分歧2019-01-31 17:34
照顧第一線成員 蘇貞昌：警消海巡醫療補助比照國軍2019-01-31 17:04
影／變身劉文正！網友讚蘇嘉全「被政治耽誤的歌手」2019-01-31 16:58
跌倒住院2個多月 李登輝今天出院了2019-01-31 16:44
台灣前途不能等？ 獨派：修鳥籠公投法2019-01-31 16:06
影／綠拚2020推新決議文 獨派不埋單 藍委批操作統獨2019-01-31 15:52
【重磅快評】是誰強迫經濟部跪地、民眾付贖金？2019-01-31 14:50
住院65天 李登輝今下午將出院回家過年2019-01-31 14:46
蘇貞昌感謝海巡阻疫情入台 否則連滷肉飯都沒得吃2019-01-31 14:24
謝龍介曝高雄攤商樂賺錢 大讚韓國瑜是「希望的化身」2019-01-31 14:05
財產申報 菊在宜蘭、蘇嘉全在屏東擁農地2019-01-31 14:05
會韓？ 柯228再挑戰北高「一日雙城」2019-01-31 14:03
觀察站／民進黨將推「新決議文」 獨派磨刀霍霍2019-01-31 14:02
獨立公投修法 獨派進逼 要立委表態2019-01-31 14:01
影／春節前夕慰勞 蘇揆：海巡、警消醫療福利比照軍人2019-01-31 14:01
黎明幼兒園長陳情自殘 總統府：全力安撫情緒2019-01-31 13:52
影／馬英九看衰白色力量 柯P譏：他什麼時候變名嘴？2019-01-31 13:14
傅崐萁、徐榛蔚新財報曝光 5筆不動產上億元取得2019-01-31 13:14
最新財產申報 傅崑萁夫婦不動產逾8000萬2019-01-31 13:12
林濁水：卓榮泰動作大、理由怪 想清楚再做才好2019-01-31 13:05
中正紀念堂變成立法院？ 政院：沒有定案2019-01-31 13:03
香港馬會找韓國瑜是假？ 王金平：不清楚有沒代表馬會2019-01-31 12:59
超大器紅包！童惠珍豪氣發美金1元西式福袋2019-01-31 12:54
喜樂島促立委支持修法 開放公投台灣前途2019-01-31 12:49
獨派盼台獨制憲 發公開信要立委修公投法2019-01-31 12:46
推動公媒法 鄭麗君：台灣有能力貢獻華語系公媒2019-01-31 12:43
轉型正義非挑起對立 鄭麗君：在還原歷史2019-01-31 12:35
熱門文章
力求年改翻案 退休公教不排除狀告藍營縣市長2019-01-31 07:27
高雄水果續傳捷報 昨晚再出口大陸13櫃2019-01-31 00:27
鬧鬼、惹罵…因為官邸遭殃的不只韓國瑜2019-01-31 08:00
卓榮泰將變陣型 孫大千籲黨天王總統夢醒醒2019-01-31 08:30
韓柯蔡誰發紅包最有溫度？ 專家解析肢體語言看誠意2019-01-31 10:38
美方為何邀韓國瑜演講？ 他揭原因在這三個問題2019-01-31 16:50
謝龍介曝高雄攤商樂賺錢 大讚韓國瑜是「希望的化身」2019-01-31 14:05
中選會決議 2020總統、立委同日投票2019-01-31 18:03
香港馬會人員來拜會？ 韓國瑜：前董事自掏腰包來訪問2019-01-30 22:38
新台幣去蔣有譜了？ 葉毓蘭：去你的2019-01-31 19:47
遭對岸點名「在陸賺錢又搞台獨」 鄭麗君：刻意炒作2019-01-31 00:02
警察人事切割 警大校長4官警人事底定年後上任2019-01-31 16:55
柯文哲看韓流：2周掀風暴 台灣進入極端政治2019-01-31 00:41
韓流vs.柯流 終須一戰？ 美國行分水嶺…2019-01-31 00:57
紅背心事件林佳龍、張政源臉書互槓 台鐵回應了2019-01-31 17:06
身後事安排 江丙坤早寫好藏抽屜裡2019-01-31 00:02
傅崐萁、徐榛蔚新財報曝光 5筆不動產上億元取得2019-01-31 13:14
全世界都在看 韓國瑜想推「Made in Kaohsiung」品保2019-01-30 21:12
影／AIT台北處長拜會韓國瑜 談話內容受矚目2019-01-31 14:57
台中花博爆遭AIPH取消授權？ 市府急電滅火稱達成共識2019-01-31 19:16
好嗆！吳釗燮又推特嗆陸 稱國台辦是瘋子2019-01-31 18:16
藍總統初選拖愈久 挺韓聲浪愈高2019-01-31 00:49
【重磅快評】是誰強迫經濟部跪地、民眾付贖金？2019-01-31 14:50
黎明幼兒園長陳情自殘 總統府：全力安撫情緒2019-01-31 13:52
避免「棄保」讓柯P撿便宜 王鴻薇挺韓國瑜選總統2019-01-31 11:49
新聞眼／藍太陽機關算盡 別拖垮整黨2019-01-31 00:41
國民黨總統初選 林明溱開第一槍「主張全民調」2019-01-31 00:03
訪美布局2020？ 韓國瑜：想太多了2019-01-31 00:45
3圖型表述兩岸關係 韓國瑜：政治菁英領袖可參考2019-01-31 11:34
被日媒封為小英最怕的男人 韓國瑜大笑後這樣說2019-01-31 17:30
蘇嘉全夫婦好野人抱近七千萬存款？近一半是公款啦2019-01-31 19:00
馬英九疑他聲量撑不到2020 柯文哲：馬何時變名嘴？2019-01-31 10:08
總統初選支持全民調 盧秀燕：國民黨要開大門走大路2019-01-31 13:46
林濁水：卓榮泰動作大、理由怪 想清楚再做才好2019-01-31 13:05
韓粉太熱情 李佳芬盼別造神2019-01-30 23:15
跌倒住院2個多月 李登輝今天出院了2019-01-31 16:44
好感度獲六都第二 黃偉哲：主動面對爭議2019-01-31 11:35
中正紀念堂轉型為立法院 柯文哲：太有創意了！2019-01-31 10:00
三接發現多杯孔珊瑚？ 中油：若有則調整落墩位置2019-01-31 06:09
台南立委選戰 陳筱諭向92歳高齡扁媽拜年獲支持2019-01-31 16:06
留言