台中花博爭議 中市府：明天匯款300萬台幣

2019-01-31 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中花博爆出積欠門票收入抽成爭議，台中市花博辦公室執行長陳如昌晚間表示，根據規定第一期權利金為實際門票淨收入1%的一半，目前估算是300-400萬元新台幣，明天將啟動匯款程序。台中市新聞局長吳皇昇說，依照契約這筆錢應該在花博開幕後一個月匯出，但前市府未處理，現任市府承擔解決，台中花博不會被取消授權。

台中花博開展近三個月，傍晚傳出權利金爭議。外傳國際園藝生產者協會（AIPH ）29日發函給台中市長盧秀燕，希望市府在2月2日前，給付第一期門票收入抽成1250萬新台幣，否則將取消台中花博授權。

台中市副市長令狐榮達傍晚與AIPH秘書長Tim Briercliffe通電話，令狐榮達說，雙方有正面的對話，並且達成共識。陳如昌說，市府明天將啟動匯款程序，AIPH也明白市府正在處理，雙方相談甚歡。

陳如昌說，依照合約規定，花博開幕後一個月，要把預估門票收入1%的一半匯給AIPH，當時要付款時正好選舉結束，林前市長希望留給新團隊處理；新團隊有主動與AIPH聯繫，就雙方夥伴關係與執行方式進行確認。

陳如昌說，市府近日已準備要付款了，但忽然傳出AIPH寄信給市長，「到目前為止我們都沒看到這封信」，到底傳到哪裡去？市府也正在查；令狐副市長與AIPH秘書長通話後，對方也希望未來繼續合作，對台中增加入園人數的努力非常欽佩。

吳皇昇說，今天會爆出相關爭議，因為該筆權利金應該在花博開幕一個月內匯出，可惜前市府未處理，現任市府承擔處理；傍晚令狐榮達副市長已與對方聯繫，對方也放下疑慮，並收到信函回覆。