蘇貞昌與地方首長 過年關懷弱勢

2019-01-31 20:13 台灣醒報 記者余柏青╱台北報導



春節腳步近，首長關懷民眾不落人後！行政院長蘇貞昌31日指示衛福部，實（食）物銀行要徹底照顧到弱勢邊緣戶；新北市長侯友宜則赴新店區，視察捷運環狀線；台中市長盧秀燕30日清晨也視察魚市場與果菜批發市場，盼春節期間價格穩定；高雄市長韓國瑜期望市府團隊做好治安及交通勤務，讓民眾過個好年。

蘇：照顧弱勢民眾

行政院長蘇貞昌31日聽取衛福部「實（食）物給付協助弱勢民眾及學校弱勢學生用餐」報告後表示，惜物惜福及助人是國人美德，政府機制就是將力量、資源及通路結合，讓實（食）物銀行物盡其用，讓需要的人在第一時間獲得。

蘇揆指出，超商或金控銀行等，所在據點綿密而深入，本身又有資源跟能力，無論是錢或實（食）物，若能協助媒合，相信能即時提供幫助。此外，在實（食）物給付過程中，要特別注重受助者，包括弱勢民眾、學童的尊嚴與心理。

侯：環狀線正試車

新北市長侯友宜31日赴新店區視察捷運環狀線及安坑一號道路2期工程進度，並慰勞施工團隊辛勞。侯友宜表示，環狀線土建主體工程已全部完成，正在測試列車，準備報請交通部核准。此外，安坑一號道路2期工程趕工中，已貫通三孔隧道，進度超前2.21%，預計今年9月完工通車，安坑線則在民國110年通車。

侯友宜感謝兩處工程施工團隊，在春節期間仍然不眠不休持續為交通建設打拚，特別到工地發放豬年福袋，向第一線工作夥伴拜早年。

盧：魚蔬果供銷穩定

台中市長盧秀燕也沒閒著，30日清晨馬不停蹄視察魚市場與果菜批發市場，了解春節前魚貨蔬果供銷情形。盧秀燕表示，今年市場價格及供貨維持穩定，她還親自示範挑選魚類及水果的技巧，展現「媽媽市長」的日常採買力。

盧秀燕30日清晨4時30分，在台中魚市場董事長李煥湘、總經理林芳標等陪同下巡視魚貨拍賣情形，關心目前供應量與市場行情，盧秀燕走訪各攤商，很多攤商都豎起大拇指稱讚「接地氣！」

韓：減少突發事件

高雄市政府1月30日召開108年第一次治安會報，市長韓國瑜出席主持會議，期許市府新團隊在各自的工作崗上發揮所長、領導部屬，努力為高雄治安盡力，務必將各種犯罪、突發事件降到最低，他並代表市府由衷感謝警察、第一線義警、消防及所有安全相關所屬同仁於春節期間犧牲寶貴假期來維護高雄治安及交通勤務。

韓國瑜說，尤其高雄街頭目前許多來自世界各國包括馬來西亞、新加坡、香港、澳門、中國大陸、印尼等許多觀光客，在此情況下，良好的治安是對觀光客提供最基本的保障，亦是城市的形象。

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