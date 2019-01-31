台中花博授權風暴 知情者：盧團隊上任都未與AIPH協商

2019-01-31 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中花博「市民免費」爭議從選前到選後，連台中市長盧秀燕就職滿月後，再度掀起風暴。知情者表示，這封信措辭有點強烈，AIPH雖不支持免費政策，但最在意的就是盧團隊上任後，對於免費政策沒有溝通「沒有在跟人家協商」，加上門票收入抽成問題的遲延，才會釀成授權風暴。

根據花博合約，花博開幕一個月後，市府應支付預估門票收入1%的一半給AIPH，當時選舉剛結束，儘管預算已編好，但決定要等新市府上任後再付款；AIPH等到盧團隊上任後迄今，仍未收到相關款項，才會發出此措辭強烈的信函。

知情者表示，盧團隊勝選後、就職前，除了令狐榮達副市長打電話給AIPH致意後，表示就職後會在1月與AIPH聯繫，「但一直都沒有聯繫」； AIPH秘書長前天還託人與市府聯繫，但仍沒有任何回應？「最後擋不住了，那封信就發出來了」。

知情者說，AIPH辦國際活動有幾十年了，相關規則有一定的程序處理，「AIPH對我們很不錯了，拜託市府趕快連繫，但都沒有動作」；不過AIPH理事會預計3月底召開，屆時台中花博也邁入尾聲，也許台中花博授權沒影響，但未來台灣要再申請AIPH相關活動，恐怕會有問題。