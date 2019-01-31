台中花博爆遭AIPH取消授權？ 市府急電滅火稱達成共識

2019-01-31 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中花博爆出積欠門票抽成費用，國際園藝生產者協會（AIPH）寄發通知給台中市長盧秀燕，要求在2月2日前承諾付款，否則將重新檢視花博的授權。台中市副市長令狐榮達傍晚急電AIPH秘書長Tim Briercliffe，表達太晚與對方聯繫，令狐榮達說「市府沒收到該封信函」，但強調與AIPH有「正面的談話」，給付門票抽成費用已經在進行中。

台中花博在前市長林佳龍任內開幕，現任市長盧秀燕提出「花博市民免費」政策，AIPH曾發信函表達「不樂見花博免費」，盧秀燕當選後，在今年元旦開放市民免費，還加碼12歲以下兒童免費。

AIPH去年12月7日、今年1月29日兩度寄發信函給盧秀燕，最近這封內容表示，AIPH不支持花博免費政策，但理解盧秀燕對市民有承諾，相信雙方可以達成滿意的共識，問題出在盧的團隊一直缺乏溝通，讓AIPH感到憂慮。

信函指出，AIPH要求市府在2月2日前，承諾給付門票抽成費用，如果沒在期限內達成，將重新檢視台中花博的授權，並向AIPH理事會提議暫停授權；此舉不只影響台中花博的授權，也會影響未來台灣未來任何花博的申請。

台中市副市長令狐榮達傍晚打電話給AIPH秘書長，表達太晚與對方聯繫，雙方以英文通電話10分鐘。令狐榮達說，他與AIPH秘書長有「正面的談話」，門票收入抽成的匯款正在進行中，也不會有取消授權的問題。