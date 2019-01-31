親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
備戰2020選總統
立委補選觀察站
百里侯上任滿月
春節交通一把抓
政治
軍事
綜合

財源滾滾來！12星座過年偏財運揭曉 最旺TOP3是他們

台中花博爆遭AIPH取消授權？ 市府急電滅火稱達成共識

2019-01-31 19:16聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中花博爆出積欠門票抽成費用，國際園藝生產者協會（AIPH）寄發通知給台中市盧秀燕，要求在2月2日前承諾付款，否則將重新檢視花博的授權。台中市副市長令狐榮達傍晚急電AIPH秘書長Tim Briercliffe，表達太晚與對方聯繫，令狐榮達說「市府沒收到該封信函」，但強調與AIPH有「正面的談話」，給付門票抽成費用已經在進行中。

台中花博在前市長林佳龍任內開幕，現任市長盧秀燕提出「花博市民免費」政策，AIPH曾發信函表達「不樂見花博免費」，盧秀燕當選後，在今年元旦開放市民免費，還加碼12歲以下兒童免費。

AIPH去年12月7日、今年1月29日兩度寄發信函給盧秀燕，最近這封內容表示，AIPH不支持花博免費政策，但理解盧秀燕對市民有承諾，相信雙方可以達成滿意的共識，問題出在盧的團隊一直缺乏溝通，讓AIPH感到憂慮。

信函指出，AIPH要求市府在2月2日前，承諾給付門票抽成費用，如果沒在期限內達成，將重新檢視台中花博的授權，並向AIPH理事會提議暫停授權；此舉不只影響台中花博的授權，也會影響未來台灣未來任何花博的申請。

台中市副市長令狐榮達傍晚打電話給AIPH秘書長，表達太晚與對方聯繫，雙方以英文通電話10分鐘。令狐榮達說，他與AIPH秘書長有「正面的談話」，門票收入抽成的匯款正在進行中，也不會有取消授權的問題。

不過令狐榮達說，「市府沒有收到AIPH」的信函，不知道消息到底從何而來？令狐榮達強調，這件事一直有在處理。

外傳AIPH因為門票收入抽成問題，打算取消台中花博的授權。AIPH官網上，台中花...
外傳AIPH因為門票收入抽成問題，打算取消台中花博的授權。AIPH官網上，台中花博活動仍官方展覽活動中。圖／取自AIPH官網
分享

花博盧秀燕台中市

相關新聞

好嗆！吳釗燮又推特嗆陸 稱國台辦是瘋子

2019-01-31 18:16

中選會決議 2020總統、立委同日投票

2019-01-31 18:03

卓榮泰：勞工較弱勢 勞保處理緩一點照顧多一點

2019-01-31 18:19

蘇嘉全夫婦好野人抱近七千萬存款？近一半是公款啦

2019-01-31 19:00

影／立法院搬進中正紀念堂？藍綠立委意見分歧

2019-01-31 17:34

照顧第一線成員 蘇貞昌：警消海巡醫療補助比照國軍

2019-01-31 17:04

影／變身劉文正！網友讚蘇嘉全「被政治耽誤的歌手」

2019-01-31 16:58

跌倒住院2個多月 李登輝今天出院了

2019-01-31 16:44

台灣前途不能等？ 獨派：修鳥籠公投法

2019-01-31 16:06

影／綠拚2020推新決議文 獨派不埋單 藍委批操作統獨

2019-01-31 15:52

【重磅快評】是誰強迫經濟部跪地、民眾付贖金？

2019-01-31 14:50

住院65天 李登輝今下午將出院回家過年

2019-01-31 14:46

蘇貞昌感謝海巡阻疫情入台 否則連滷肉飯都沒得吃

2019-01-31 14:24

謝龍介曝高雄攤商樂賺錢 大讚韓國瑜是「希望的化身」

2019-01-31 14:05

財產申報 菊在宜蘭、蘇嘉全在屏東擁農地

2019-01-31 14:05

會韓？ 柯228再挑戰北高「一日雙城」

2019-01-31 14:03

觀察站／民進黨將推「新決議文」 獨派磨刀霍霍

2019-01-31 14:02

獨立公投修法 獨派進逼 要立委表態

2019-01-31 14:01

影／春節前夕慰勞 蘇揆：海巡、警消醫療福利比照軍人

2019-01-31 14:01

黎明幼兒園長陳情自殘 總統府：全力安撫情緒

2019-01-31 13:52

影／馬英九看衰白色力量 柯P譏：他什麼時候變名嘴？

2019-01-31 13:14

傅崐萁、徐榛蔚新財報曝光 5筆不動產上億元取得

2019-01-31 13:14

最新財產申報 傅崑萁夫婦不動產逾8000萬

2019-01-31 13:12

林濁水：卓榮泰動作大、理由怪 想清楚再做才好

2019-01-31 13:05

中正紀念堂變成立法院？ 政院：沒有定案

2019-01-31 13:03

香港馬會找韓國瑜是假？ 王金平：不清楚有沒代表馬會

2019-01-31 12:59

超大器紅包！童惠珍豪氣發美金1元西式福袋

2019-01-31 12:54

喜樂島促立委支持修法 開放公投台灣前途

2019-01-31 12:49

獨派盼台獨制憲 發公開信要立委修公投法

2019-01-31 12:46

推動公媒法 鄭麗君：台灣有能力貢獻華語系公媒

2019-01-31 12:43

轉型正義非挑起對立 鄭麗君：在還原歷史

2019-01-31 12:35

鄭麗君的5個9 持續走在民主實踐道路上

2019-01-31 12:29

政院證實 各機關使用陸資產品原則延至2月宣布

2019-01-31 12:24

監院財產申報 陳菊蘇嘉全宜蘭屏東擁農地

2019-01-31 11:57

3圖型表述兩岸關係 韓國瑜：政治菁英領袖可參考

2019-01-31 11:34

政院資安長 副秘書長宋餘俠兼任

2019-01-31 10:45

韓柯蔡誰發紅包最有溫度？ 專家解析肢體語言看誠意

2019-01-31 10:38

中正紀念堂轉型為立法院 柯文哲：太有創意了！

2019-01-31 10:00

兩岸議題登歐洲議會 歐盟強調與台灣合作

2019-01-31 08:38
看更多

熱門文章

力求年改翻案 退休公教不排除狀告藍營縣市長

2019-01-31 07:27

高雄水果續傳捷報 昨晚再出口大陸13櫃

2019-01-31 00:27

鬧鬼、惹罵…因為官邸遭殃的不只韓國瑜

2019-01-31 08:00

卓榮泰將變陣型 孫大千籲黨天王總統夢醒醒

2019-01-31 08:30

韓柯蔡誰發紅包最有溫度？ 專家解析肢體語言看誠意

2019-01-31 10:38

謝龍介曝高雄攤商樂賺錢 大讚韓國瑜是「希望的化身」

2019-01-31 14:05

香港馬會人員來拜會韓國瑜？ 馬會：沒派代表見高雄官員

2019-01-30 20:18

香港馬會人員來拜會？ 韓國瑜：前董事自掏腰包來訪問

2019-01-30 22:38

美方為何邀韓國瑜演講？ 他揭原因在這三個問題

2019-01-31 16:50

遭對岸點名「在陸賺錢又搞台獨」 鄭麗君：刻意炒作

2019-01-31 00:02

柯文哲看韓流：2周掀風暴 台灣進入極端政治

2019-01-31 00:41

韓流vs.柯流 終須一戰？ 美國行分水嶺…

2019-01-31 00:57

中選會決議 2020總統、立委同日投票

2019-01-31 18:03

警察人事切割 警大校長4官警人事底定年後上任

2019-01-31 16:55

張善政談資安遭打臉 找專家對談直播激盪火花

2019-01-30 22:07

蔡總統： 我們輸了戰役 但會贏得戰爭

2019-01-30 20:16

紅背心事件林佳龍、張政源臉書互槓 台鐵回應了

2019-01-31 17:06

身後事安排 江丙坤早寫好藏抽屜裡

2019-01-31 00:02

全世界都在看 韓國瑜想推「Made in Kaohsiung」品保

2019-01-30 21:12

傅崐萁、徐榛蔚新財報曝光 5筆不動產上億元取得

2019-01-31 13:14

跆拳道金牌國手莊佳佳 將出任桃園市體育局長

2019-01-30 19:48

藍總統初選拖愈久 挺韓聲浪愈高

2019-01-31 00:49

黎明幼兒園長陳情自殘 總統府：全力安撫情緒

2019-01-31 13:52

影／AIT台北處長拜會韓國瑜 談話內容受矚目

2019-01-31 14:57

【重磅快評】是誰強迫經濟部跪地、民眾付贖金？

2019-01-31 14:50

避免「棄保」讓柯P撿便宜 王鴻薇挺韓國瑜選總統

2019-01-31 11:49

新聞眼／藍太陽機關算盡 別拖垮整黨

2019-01-31 00:41

一銀盜領案建功 調查局新北處資安科長升站主任

2019-01-30 20:29

國民黨總統初選 林明溱開第一槍「主張全民調」

2019-01-31 00:03

3圖型表述兩岸關係 韓國瑜：政治菁英領袖可參考

2019-01-31 11:34

訪美布局2020？ 韓國瑜：想太多了

2019-01-31 00:45

馬英九疑他聲量撑不到2020 柯文哲：馬何時變名嘴？

2019-01-31 10:08

美麗島電子報國政調查：民眾最關心拚經濟 國防吊車尾

2019-01-30 21:04

韓粉太熱情 李佳芬盼別造神

2019-01-30 23:15

林濁水：卓榮泰動作大、理由怪 想清楚再做才好

2019-01-31 13:05

好感度獲六都第二 黃偉哲：主動面對爭議

2019-01-31 11:35

大考中心主任劉孟奇 接任教育部政務次長

2019-01-30 21:03

中正紀念堂轉型為立法院 柯文哲：太有創意了！

2019-01-31 10:00

跌倒住院2個多月 李登輝今天出院了

2019-01-31 16:44

總統初選支持全民調 盧秀燕：國民黨要開大門走大路

2019-01-31 13:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top