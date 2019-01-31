好嗆！吳釗燮又推特嗆陸 稱國台辦是瘋子

2019-01-31 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



外交部長吳釗燮。 記者徐偉真／攝影 分享 facebook

中國國台辦昨天說蔡英文總統是「大力水手」、「網紅」，外交部長吳釗燮今天又在推特上強硬回擊國台辦，表示將會持續對抗國家層級的干預、滲透，還有五毛黨和「國台辦的瘋子們」（GTB lunatics）。

春節將至，蔡英文到各地勞軍，國台辦發言人馬曉光30日表示，最近一段時間，民進黨當局領導人忽而裝成「大力水手」當網紅，忽而又扮演「花旦」告洋狀，不斷升高兩岸對立，並說台灣以武拒統、死路一條。

吳釗燮今天下午在外交部推特帳號上以慣用的「JW」發文回擊，表示台灣在捍衛自由和民主體制的前線，我們會努力持續對抗國家層級的干預、滲透、假消息、武力威脅、國際攻擊、五毛黨、國台辦的瘋子們和非洲豬瘟。