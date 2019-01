好嗆！吳釗燮又推特嗆陸 稱國台辦是瘋子

外交部長吳釗燮。 記者徐偉真/攝影 分享 facebook

中國國台辦昨天說蔡英文總統是「大力水手」、「網紅」,外交部長吳釗燮今天又在推特上強硬回擊國台辦,表示將會持續對抗國家層級的干預、滲透,還有五毛黨和「國台辦的瘋子們」(GTB lunatics)。

春節將至,蔡英文到各地勞軍,國台辦發言人馬曉光30日表示,最近一段時間,民進黨當局領導人忽而裝成「大力水手」當網紅,忽而又扮演「花旦」告洋狀,不斷升高兩岸對立,並說台灣以武拒統、死路一條。

吳釗燮今天下午在外交部推特帳號上以慣用的「JW」發文回擊,表示台灣在捍衛自由和民主體制的前線,我們會努力持續對抗國家層級的干預、滲透、假消息、武力威脅、國際攻擊、五毛黨、國台辦的瘋子們和非洲豬瘟。

#Taiwan is a front-line state defending freedom & the democratic way of life. We'll keep fighting hard against state-level interference, infiltration, disinformation, military threats, international assaults, wumao, GTB lunatics & African swine fever. JW pic.twitter.com/Yh6rSOrB9r