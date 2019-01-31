好嗆！吳釗燮又推特嗆陸 稱國台辦是瘋子
中國國台辦昨天說蔡英文總統是「大力水手」、「網紅」，外交部長吳釗燮今天又在推特上強硬回擊國台辦，表示將會持續對抗國家層級的干預、滲透，還有五毛黨和「國台辦的瘋子們」（GTB lunatics）。
春節將至，蔡英文到各地勞軍，國台辦發言人馬曉光30日表示，最近一段時間，民進黨當局領導人忽而裝成「大力水手」當網紅，忽而又扮演「花旦」告洋狀，不斷升高兩岸對立，並說台灣以武拒統、死路一條。
吳釗燮今天下午在外交部推特帳號上以慣用的「JW」發文回擊，表示台灣在捍衛自由和民主體制的前線，我們會努力持續對抗國家層級的干預、滲透、假消息、武力威脅、國際攻擊、五毛黨、國台辦的瘋子們和非洲豬瘟。
#Taiwan is a front-line state defending freedom & the democratic way of life. We'll keep fighting hard against state-level interference, infiltration, disinformation, military threats, international assaults, wumao, GTB lunatics & African swine fever. JW pic.twitter.com/Yh6rSOrB9r— 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) 2019年1月31日
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