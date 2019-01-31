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影／變身劉文正！網友讚蘇嘉全「被政治耽誤的歌手」

2019-01-31 16:58聯合報 記者林河名╱即時報導

立法院蘇嘉全上任滿三年，他最近接受媒體專訪時表示，自己是一個「聽話的黨員」，樂於接受任何挑戰，如果人民還需要他服務，一定全力以赴。由於蔡英文總統2012年曾與蘇嘉全搭檔參選正副總統，蘇嘉全這番話也引發政治聯想。

蘇嘉全說，他從29歲擔任國大代表，隨後擔任立委、屏東縣長、內政部長、農委會主委，到2010年蔡英文擔任民進黨主席期間，「皮包拿著，原本戶籍遷到花蓮，要跟葉金川（競選），後來又去台中，跟胡志強拚市長」，以及目前擔任立法院長，「人生際遇到了這個階段，就是要學會看開」。

從最近參與公益演唱會，到日前與媒體尾牙，多次當眾高歌或深情演唱，可看到蘇嘉全「學會看開」的一面。

外界看到的是，蘇嘉全除了已經熟悉主持議事，也很愛歌唱。從扮裝模仿劉文正高歌組曲，到演唱台語歌手陳隨意的洗腦歌，他都很投入，還被戲稱是「被政治耽誤的歌手」。

蘇嘉全說，會參與這場慈善表演，是因為該公司承諾只要每唱一首歌，就捐出20萬元給弱勢團體做公益，「看到這麼有意義的活動，我實在很難拒絕，所以就答應現場演唱五首歌曲」。

他笑稱「光是背歌詞，就背了快一個多月」，由於100萬元要捐給財團法人羅慧夫顱顏基金會、台灣社會福利聯盟、中華民國智障者家長總會、中華民國老人福利推動聯盟、屏東縣政府社會處指定「脫貧計劃」用途，「我還特別向好友再三強調，就算唱不好也絕不退錢」。

立法院長蘇嘉全與媒體尾牙餐敘，高歌台語歌手陳隨意的招牌歌。記者林河名／攝影
立法院長蘇嘉全與媒體尾牙餐敘，高歌台語歌手陳隨意的招牌歌。記者林河名／攝影
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蘇嘉全屏東縣政府立法院

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