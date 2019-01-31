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台灣前途不能等？ 獨派：修鳥籠公投法

2019-01-31 16:06台灣醒報 記者邱文福╱台北報導

維持現狀是大笑話？當中國持續強化對台統戰，甚至將黑手伸進選戰，促使台派感受台灣危機迫在眉睫。喜樂島聯盟31日召開記者會，呼籲修《公投法》，拿掉仍排除修憲與領土變更限制的鳥籠公投，讓台灣人民實現民族自決，並提醒蔡英文政府辣台派不是嘴上說說，必須拿出實際作為。

辣台派需有作為

由喜樂島聯盟總召集人郭倍宏、社會民主黨召集人范雲、凱達格蘭學校校長金恒煒、民報創辦人陳永興、前台灣基督長老教會議長羅仁貴、前國防部長蔡明憲與前國安會副秘書長張旭成共同召集的記者會上，共同發表「致立委公開信」促修《公投法》。目前的公投法仍排除修憲及領土變更等議題，導致台灣人民無法透過公投決定國家前途，希望拿掉這些框架實現民族自決。

金恒煒表示，《公投法》如果通過，是讓台灣多一個武器，告訴中國壓迫台灣太厲害，有《公投法》回應這種威脅，他提醒蔡政府「公投法其實是政治手段，實行或不實行都妙用無窮。」他直言辣台派不能只是嘴上說說，得拿出實際作為。

記者會中也發表一份致立委公開信，希望進一步推動並實現這個目標。與會的前國防部長蔡明憲表示，在美國當局已經明示暗示對「台灣」的支持下，我們反而被嘲諷「政府態度曖昧」，日前美國白宮記者會上一張全球地圖已顯示中國和台灣有明顯不同顏色，代表不屬一國。

國際形勢有利台灣

在這張讓中國網友悲慟的地圖中，眼尖的網友表示，紅色中國旁邊的台灣是白色，根本表示兩岸分屬兩個國家，因為連「海南島都畫上紅色」。但也有中國網友解釋說：「因為這裡標註的是支持馬杜洛的地區，台灣有自己獨立的政府和外交政策，當然要有所區分。」

按照美國官方說法一直是「一中政策從未改變」，但北京卻屢屢逼迫美國企業改變標示，也迫使美國企業常常要出面道歉。這種北京施壓外國企業不得將台灣列為國家，使得中國地圖是否包含台灣，成為關注焦點。美國政府已對北京此舉置之不理，但被點名的美國企業如迪士尼、達美航空、萬豪國際、奧迪汽車到服飾品牌蓋僕（Gap）等，都只能低頭道歉。

喜樂島聯盟記者會稱，推動公投還是比較溫和的，因為有四大意義：一是推動公民社會的形成，二是深化民主，三是向國際發聲，四是凝聚士氣。

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公投北京

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