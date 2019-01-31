【重磅快評】是誰強迫經濟部跪地、民眾付贖金？

2019-01-31 14:50 聯合報 主筆室



離岸風電發電機。本報資料照片 分享 facebook 今年離岸風電躉購費率方案，蔡政府演完砍價劇本後，也就不再矯情作態，逕自跪地讓步，還保證特勤護駕、綠燈直亮，終於換得風電外商略讚有進步，勉強接受。經濟部膝蓋一落地，依不同估計，全民最少要多花一千四、五百億。

蔡政府被非核意識形態綁架的能源結構，亟需綠能補洞；風電外商既然不是吃素的，只好由全民割肉獻祭。

按照劇本先降後升的新費率，雖然優惠幅度超乎市場預期，風電外商在「勉強接受」的同時，仍然回頭放話可能壓縮國產商利潤；這還是在挾持蔡政府用來供養外商藉口的那個尚未成型的風電本土產業鏈。

至於先前揚言撤資台灣的沃旭能源，只鬆口表示，後續將在能取得籌設許可、完成在地產業關聯性計畫，以及簽署購售合約等重要前提下，做出最終投資決定。這也是在嫌經濟部繞過地方政府，提供特警開道，一路綠燈直達的保證，喊得不夠大聲。

蔡英文曾經保證電價不大漲，經濟能源學者則估算，拍板的新費率恐將帶動電價上漲超過10%；蔡政府念茲在茲建立風電本土產業鏈，科技法律學者則質疑，用這麼昂貴的購電價格究竟能保證可以換得什麼？至於說好還有新商業模式和新金融產品，銀行業卻更擔心開發商賺飽就落跑，爛攤留銀行。

其實民眾早就透過「以核養綠」公投，為蔡政府的僵化躁進的能源政策解套，讓蔡政府可以合理調整能源結構目標，更讓經濟部取得極大籌碼與餘裕空間，可以好好談判，爭取合理購電價格，確立並健全各項綠能產業鏈。但蔡政府還是辜負並踐踏民意，寧願向風電外商屈膝，急切之情，溢於言表。

蔡英文去年說「台灣經濟處在過去20年來的最好狀態」，經濟部更舉證歷歷。這些氣球早被戳破，民眾要求真正的「貨出去、人進來、發大財」。選後連民進黨的台南市長黃偉哲都表態力挺韓國瑜的「政治0分、經濟100分」，民眾卻仍被迫要為民進黨的非核意識形態，繼續付出高昂贖金。

蔡政府拿出跪地割肉的最大誠意，留住了大家都知道本來就捨不得離去的風電外商，但接下來，上漲的電價、不穩定的供電、金融的風險，以及未解的「以肺發電」，套句段宜康和柯Ｐ的台詞，民進黨未來選舉還會有很多「戰犯」。