傅崐萁、徐榛蔚新財報曝光 5筆不動產上億元取得

2019-01-31 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



花蓮縣前縣長傅崐萁(左)與妻子現任花蓮縣長徐榛蔚(右)。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 花蓮縣前長傅崐萁與妻子現任縣長徐榛蔚，去年財產申報因近8000萬元債務，被外界稱是「最窮縣長」。監察院最新一期《廉政專刊》今出刊，傅崑萁夫婦存款較去年增加近新台幣200萬元，為624萬4525元，債務減少約200萬元，並申報7筆不動產，其中5筆有標明取得價值，總價為1億3487萬餘元。

根據監察院去年3月公布的129期廉政專刊，傅崑萁與妻子徐榛蔚申報土地3筆、建物3筆，存款有430萬9463元，股票24筆總價176萬多元，皆為徐榛蔚所有，債務則有7929萬5601元，遭部分媒體質疑為最窮縣長。傅崑萁出面駁斥，強調自己的財產並非赤字。

傅崐萁因涉及合機炒股案，去年9月入獄服刑，妻子徐榛蔚接棒角逐縣長當選。據監察院今刊出的廉政專刊140期指出，傅崐萁夫婦財產和去年相比，存款增加約200萬元，變成624萬4525元，債務也還了200萬元，變成7724萬1862元；另持有有價證券價值不變。此外，據傅崐萁夫妻申報的7筆不動產，其中5筆有標明取得價值，總價為1億3487萬餘元。

除傅崑萁外，本次申報的還有副總統陳建仁與夫人羅鳳蘋共同申報存款為465萬9593元，較去年減少約100萬元，基金受益憑證共1282萬7430元，全數登記在羅鳳蘋名下，另申報土地4筆、建物6筆。

總統府秘書長陳菊申報存款為1161萬68元，2筆土地、1筆保單。總統府副秘書長劉建忻與妻子王時齊共同申報存款為2206萬2595元，有價證券為254萬2325元，另有5筆土地、8筆建物。法務部長蔡清祥與妻子祝曉梅共同申報存款為375萬1716元。

另還有高雄前代理市長許立明，許立明夫妻名下有9筆不動產、1輛福特汽車、34萬3898元存款、3筆保單，另負債867萬2468元。