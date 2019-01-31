中正紀念堂變成立法院？ 政院：沒有定案

2019-01-31 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，中正紀念堂的轉型目前還在討論當中，並沒有定案。

行政院政務委員林萬億昨天表示，文化部去年底已將中正紀念堂轉型規劃報告送行政院，將於春節假期結束後邀集相關機關研商。林萬億說，文化部提出兩項建議方案，其中並無拆除選項，主要是「功能轉型」，因此不是「去蔣」或「不去蔣」；林還指出，之前曾有人建議將立法院遷至中正紀念堂。