香港馬會找韓國瑜是假？ 王金平：不清楚有沒代表馬會

2019-01-31 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



立法院前院長王金平上午到台南大天后宮參香。記者修瑞瑩/攝影 分享 facebook 立法院前院長王金平今天到台南大天后宮參香，寺廟主委透露一段當年的秘辛，表示2008年馬英九選總統的時候就曾經要找王金平搭檔參選，王當時詢問媽祖，媽祖叫他不要「以後還有機會」，至於以後還有機會是什麼意思，王金平今天表示，大家不要再問他了，他該宣布參選的時候就會宣布。

香港馬會前董事林雋軒昨天前往高雄市，向市長韓國瑜報告馬會相關事宜， 而馬會事後公開表示，並沒有派人前往與韓國瑜接觸，據稱是由王金平牽線，王金平今天表示，是透過老同事前立委鄭逢時安排，再介紹給韓國瑜，林雋軒到底有沒有代表香港馬會，他不清楚，不過對方資料準備得相當齊全，才會在昨天向韓報告。

至於牽涉到博弈條款的相關法令問題，王金平表示，目前主要是針對離島部分，必須要由當地居民公投通過即可，但是本島部分不在博弈條款的規範內，這個部分還需要努力。但是他覺得這個是好事，能夠促進經濟發展，如果成功，未來能夠帶給高雄市包括稅金、公益等，至少1000億以上的收入。